La 5G continuera à progresser, la LTE connaîtra un déclin au terme de 2023

C’est en 2019 que le déploiement de la 5G a commencé. Le premier pays à avoir donné le coup d’envoi à cette technologie de réseaux mobiles était la Corée du Sud. Plusieurs pays ont, ensuite, lancé sa commercialisation. Son déploiement se fait, cependant, à des rythmes différents en fonction de la maturité des infrastructures.

La 5G est considérée comme une avancée majeure dans les technologies de communication sans fil, car elle offre des vitesses de transmission de données beaucoup plus rapides que la 4G ou encore la 3G, ainsi qu’une latence plus faible et une capacité de traitement plus élevée.

Conçue pour être plus efficace en termes d’énergie, la 5G pourrait réduire les coûts d’exploitation et améliorer la durée de vie de la batterie des appareils mobiles. En plus d’offrir des avantages pour les consommateurs, la 5G est également considérée comme une technologie clé pour permettre des innovations telles que les voitures autonomes, la télémédecine, l’Internet des objets et l’industrie 4.0.

À la fin de 2022, on comptait 1,15 milliard d’abonnés 5G, soit une augmentation de plus de 530 millions par rapport aux 619 millions d’abonnés de 2021, selon GSACOM. Cela représente une croissance de 85,9%. Les abonnements 5G représentent désormais 10,7% de l’ensemble des abonnements mobiles à l’échelle mondiale, un pourcentage qui devrait passer à 16% d’ici à la fin 2023, avec 1,77 milliard d’abonnés.

Entre 2022 et 2026, la part de la technologie LTE, technologie dominante pour les nouveaux appareils mobiles depuis plus d’une décennie, connaîtra, elle, un déclin au cours des quatre à cinq prochaines années, sa part passerait de 44,6% à 20,3%. La 5G continuera, elle, de progresser entre 2022 et 2026 ; sa part de marché pour les nouveaux appareils mobiles passerait de 44% à 75,4%, dépassant ainsi la LTE, à la fin de 2023, avec respectivement 51,9% et 41,4%.

Les dernières données de GSACOM montrent que 816 opérateurs ont lancé commercialement des réseaux LTE publics offrant un accès sans fil fixe à large bande et/ou des services mobiles. Au terme de février 2023, 165 opérateurs ont été identifiés comme utilisant activement (soit en déployant ou en ayant lancé) la technologie TDD-LTE, 603 opérateurs ont été identifiés comme utilisant activement (soit en déployant, soit en lançant) la technologie FDD-LTE, et 394 opérateurs investissent dans une ou plusieurs technologies LTE-Advanced, avec 352 réseaux déjà lancés.

En ce qui concerne les services 5G, la GSACOM a recensé 523 opérateurs dans 155 pays qui ont investi dans des réseaux 5G sous forme de tests, de pilotes, d’acquisitions de licences, de déploiements planifiés et réels. Parmi eux, 249 opérateurs dans 97 pays ont lancé des services 5G commerciaux compatibles avec le 3GPP, 115 opérateurs investissent, actuellement, dans la 5G autonome pour des réseaux publics, et 40 opérateurs ont déployé ou lancé des réseaux autonomes 5G pour des réseaux publics.

