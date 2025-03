La 5G en Tunisie : Débloquer l’avenir de la connectivité et de la transformation numérique

Partagez 0 Partages



L’introduction de la cinquième génération de réseau mobile, ou 5G, a été l’un des projets phares de la feuille de route “Tunisie Numérique 2025”, achevée à temps, marquant un jalon majeur dans la transformation du secteur des télécommunications du pays. La 5G représente un progrès technologique significatif pour la Tunisie, ouvrant la voie à des vitesses ultra-rapides, une latence extrêmement faible, et la capacité de connecter un grand nombre d’appareils dans de petites zones géographiques.

Plus qu’un simple progrès technologique, la 5G représente une véritable révolution numérique, capable de transformer profondément les secteurs économiques, de stimuler l’innovation à grande échelle, et d’agir comme catalyseur pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD). Ainsi, l’adoption de cette technologie de pointe ne répond pas seulement à la demande croissante de connectivité, mais pose également les fondements d’une économie numérique plus résiliente, inclusive et tournée vers l’avenir.

Un déploiement structuré et bien planifié

Le 14 février 2025 marque le lancement officiel de la technologie 5G en Tunisie et le début de sa commercialisation par les trois opérateurs de télécommunications locaux. Ce jalon couronne une feuille de route rigoureuse s’étalant sur trois ans d’efforts dédiés, couvrant plusieurs phases clés :

La préparation pour le déploiement de la technologie 5G a commencé en octobre 2021 avec deux consultations publiques menées respectivement par l’autorité nationale des télécommunications (INT) sur les cas d’utilisation de la 5G et par l’agence nationale des fréquences (ANF) sur la stratégie éventuelle d’allocation du spectre radio pour la 5G. Ensuite, la phase de réaffectation du spectre a été essentielle pour assurer la disponibilité à temps des bandes de fréquences dédiées à la 5G (700 MHz, 2,6 GHz et 3,5 GHz).

Des autorisations spéciales pour des expériences pilotes de la 5G ont été accordées aux opérateurs de télécommunications pour mener des tests et des essais, leur permettant de maîtriser la nouvelle technologie et d’évaluer ses performances, sa couverture et ses applications potentielles. Les études de faisabilité et de marché ont été mises à jour par une société de conseil spécialisée, aboutissant à la soumission du rapport final de faisabilité au ministère des Technologies de la communication en mars 2024.

Ce rapport a détaillé les options techniques, les cas d’utilisation potentiels, les exigences de couverture et de sécurité, ainsi que la fourchette estimée des coûts pour la licence commerciale 5G. Des consultations plus petites et plus ciblées ont été menées entre le comité sectoriel dirigé à l’époque par le ministère des TIC, les opérateurs de télécommunications et les fabricants pour discuter des résultats de l’étude de faisabilité et des résultats de la phase pilote. La feuille de route pour les étapes restantes, ainsi que les décisions finales sur le déploiement de la 5G, ont été officiellement annoncées lors d’une conférence de presse le 18 mars 2024.

Le processus d’appel d’offres et l’établissement d’un comité national chargé de préparer l’octroi des licences de service 5G ont été approuvés lors d’une réunion du cabinet présidée par le premier ministre le 13 juin 2024. L’appel d’offres pour les licences d’exploitation 5G a été lancé en juin 2024, et les licences 5G ont été attribuées par décrets aux trois opérateurs de télécommunications en janvier 2025.

Cette feuille de route structurée reflète l’engagement de la Tunisie dans une transition contrôlée vers la 5G, garantissant un déploiement optimal qui répond aux attentes des utilisateurs finals et des acteurs économiques divers.

Mesures de soutien pour une transition réussie

En outre, plusieurs mesures de soutien ont été mises en œuvre à l’avance pour assurer une transition en douceur vers cette nouvelle génération de connectivité : L’introduction officielle de l’IPv6 le 25 septembre 2023 a été essentielle pour optimiser la gestion des adresses IP dans les réseaux mobiles et établir les fondements d’une adresse optimale dans le réseau 5G. Comme la 5G permet de connecter un grand nombre d’appareils et favorise de nouvelles applications et cas d’utilisation, les entreprises devront allouer et gérer efficacement les adresses IP avec IPv6 pour répondre à la demande croissante de connectivité.

Les initiatives gouvernementales pour étendre le réseau national de fibres optiques, notamment à travers le projet EDUNET10, ont été cruciales pour soutenir le développement à grande échelle de la fibre optique pour la 5G. Le réseau de fibres optiques sert de colonne vertébrale à la 5G, fournissant l’infrastructure haute vitesse et fiable nécessaire pour répondre aux demandes croissantes de données et aux exigences de latence ultra-basse.

L’amélioration de la capacité internationale grâce au déploiement de nouveaux câbles sous-marins représente un progrès significatif dans la connectivité et la résilience du réseau de la Tunisie, en particulier avec l’introduction de la 5G. Les infrastructures clés incluent le câble Ifriqya, opérationnel depuis 2023, et le câble Médusa, prévu pour être lancé en 2025 avec une capacité initiale dépassant 20 Tbit/s par câble.

La facilitation de l’enregistrement des smartphones compatibles 5G via le portail citoyen E-Bawaba a été une étape cruciale pour augmenter le taux de préparation des appareils et assurer un accès généralisé à la technologie 5G. Depuis son lancement, E-Bawaba a permis l’enregistrement de plus de 150 000 smartphones compatibles 5G dans le registre national de Sajalni.

Ces initiatives stratégiques ont été conçues pour optimiser les avantages de la 5G et accélérer son adoption généralisée, garantissant son utilisation extensive dans divers secteurs.

Une technologie complémentaire et transformatrice

La 5G ne remplacera pas les technologies existantes telles que la 4G ou la fibre, mais les complétera et enrichira les offres actuelles du marché. Elle s’intègre parfaitement aux infrastructures existantes, répondant aux besoins spécifiques des systèmes intelligents et autonomes, des applications de réalité virtuelle et augmentée, ainsi que des communications critiques nécessitant une latence ultra-basse et une fiabilité élevée. De plus, il est essentiel de reconnaître que le déploiement de la 5G n’est pas simplement une mise à niveau de l’infrastructure des télécommunications. Il représente une démarche stratégique pour aligner la Tunisie sur le monde, renforcer sa compétitivité dans les technologies de l’information et de la communication, et consolider sa position en tant que leader régional et hub numérique attractif pour les investissements étrangers, en particulier dans le secteur des TIC.

Dr. Eng. Nizar Ben Neji

ICT Expert & Strategist

& ex ministre des TIC