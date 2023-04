La Chine expérimente l’impression 3D pour une future vie sur la Lune

Partagez 2 Partages

Les scientifiques chinois explorent la faisabilité de l’utilisation de la technologie d’impression 3D pour construire des bâtiments sur la Lune, a annoncé le quotidien chinois China Daily, lundi 24 avril 2023.

Wu Weiren, chercheur de l’Académie chinoise d’ingénierie et concepteur en chef du programme chinois d’exploration lunaire dirigé par l’Administration spatiale nationale chinoise, a déclaré que la sonde robotique Chang’e 8, troisième sonde robotique à être envoyée sur la lune dans le cadre du programme d’exploration lunaire de la Chine, devrait se poser sur le pôle sud du satellite naturel afin de mener des études sur l’environnement et la composition minérale du site d’atterrissage ainsi que pour vérifier si l’utilisation de technologies avancées, tel que l’impression 3D, est possible sur la surface de ce satellite naturel en utilisant des matériaux lunaires.

« Si nous voulons rester longtemps sur la Lune, nous devons installer des stations en utilisant les matériaux lunaires », a déclaré Wu Weiren. « Le sol lunaire sera notre matière première et sera imprimé pour former des unités de construction. Des professeurs de plusieurs universités nationales, telles que l’université Tongji à Shanghai et l’université Xi’an Jiaotong dans la province de Shaanxi, ont déjà commencé à étudier les applications possibles de la technologie d’impression 3D sur la lune”, a-t-il ajouté.

Lors de la mission lunaire de 2020, Chang’e 5, sonde sans équipage, a ramené sur Terre les premiers échantillons de sol lunaire. La Chine prévoit, également, le lancement des missions Chang’e 6, 7 et 8, dans le but de mener des recherches supplémentaires sur les ressources réutilisables présentes sur le sol lunaire afin de documenter la possibilité d’une habitation humaine à long terme.

Les trois prochaines missions devraient ramener sur Terre des éléments qui seront utilisés pour former le prototype d’un avant-poste scientifique robotisé, qui servira de plateforme pour la collaboration internationale en matière d’exploration lunaire, selon Wu Weirner.

MC