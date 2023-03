La CNUCED appelle à des politiques cohérentes pour permettre aux pays en développement de bénéficier des technologies vertes

Partagez 3 Partages

Les technologies vertes – celles qui sont utilisées pour produire des biens et des services dont l’empreinte carbone est réduite – se développent et offrent de plus en plus d’opportunités économiques. Mais de nombreux pays en développement pourraient ne pas en bénéficier si les gouvernements et la communauté internationale ne prennent pas des mesures décisives.

Le rapport 2023 sur la technologie et l’innovation de la CNUCED, publié le 16 mars, avertit que les inégalités économiques risquent de se creuser à mesure que les pays développés récolteront la plupart des bénéfices des technologies vertes telles que de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et des véhicules électriques.

« Nous sommes au début d’une révolution technologique basée sur les technologies vertes », a déclaré la Secrétaire générale de la CNUCED, Rebeca Grynspan. « Cette nouvelle vague de changements technologiques aura un impact considérable sur l’économie mondiale. Les pays en développement doivent s’approprier une plus grande part de la valeur créée par cette révolution technologique pour développer leur économie ».

Mme Grynspan a ajouté : « Rater cette vague technologique en raison d’un intérêt politique insuffisant ou d’un manque d’investissement ciblé dans le renforcement des capacités aura des conséquences négatives à long terme. »

Un marché en expansion et un fossé technologique qui se creuse

La CNUCED estime que les 17 technologies d’avant-garde analysées dans le rapport pourraient représenter un marché de plus de 9 500 milliards de dollars d’ici à 2030, soit environ trois fois la taille actuelle de l’économie indienne. Mais jusqu’à présent, les économies développées en saisissent la plupart des opportunités, laissant les économies en développement à la traîne.

Les exportations totales de technologies vertes des pays développés sont passées d’environ 60 milliards de dollars en 2018 à plus de 156 milliards de dollars en 2021. Au cours de la même période, les exportations des pays en développement sont passées de 57 milliards de dollars à seulement 75 milliards de dollars environ. En trois ans, la part des pays en développement dans les exportations mondiales est passée de plus de 48 % à moins de 33 %.

L’analyse de la CNUCED montre que les pays en développement doivent agir rapidement pour tirer parti de ces opportunités et s’engager sur une trajectoire de développement conduisant à des économies plus diversifiées, plus productives et plus compétitives. Les révolutions technologiques passées ont montré que les premiers à les adopter peuvent progresser plus rapidement et en tirent des avantages durablement.

Les pays en développement moins préparés aux technologies d’avant-garde

Le rapport comprend un “indice de préparation aux technologies d’avant-garde” qui montre que très peu de pays en développement ont les capacités nécessaires pour tirer parti de celles-ci. Il s’agit notamment de la blockchain, des drones, de l’édition génétique, des nanotechnologies et de l’énergie solaire.

Les technologies vertes d’avant-garde telles que les véhicules électriques, l’énergie solaire et éolienne et l’hydrogène vert devraient atteindre une valeur marchande de 2 100 milliards de dollars en 2030, soit quatre fois plus qu’actuellement. Les recettes sur le marché des véhicules électriques pourraient être multipliées par cinq et atteindre 824 milliards de dollars en 2030, contre 163 milliards de dollars aujourd’hui.

L’indice classe 166 pays en fonction du développement des technologies de l’information et de la communication (TIC), des compétences, de la recherche et du développement, de la capacité industrielle et des indicateurs financiers. Il est dominé par les économies à haut revenu, notamment les États-Unis, la Suède, Singapour, la Suisse et les Pays-Bas.

Bien que les pays en développement soient les moins bien préparés à utiliser les technologies d’avant-garde, plusieurs économies d’Asie ont procédé à d’importantes orientations politiques qui leur ont permis d’obtenir de meilleurs résultats que prévu au regard de leur PIB par habitant.

L’Inde reste le pays le plus performant, grimpant de 67 places au classement, suivie par les Philippines (plus 54 places) et le Viêt Nam (plus 44 places).

L’indice montre que les pays d’Amérique latine, des Caraïbes et d’Afrique subsaharienne sont les moins bien préparés à exploiter les technologies d’avant-garde et risquent de manquer les opportunités technologiques actuelles.

Les gouvernements appelés à déployer des efforts importants

« Pour profiter de la révolution des technologies vertes, les pays en développement doivent se doter de politiques industrielles, énergétiques et d’innovation proactives axées sur les technologies vertes », a déclaré Shamika N. Sirimanne, directrice de la division de la technologie et de la logistique de la CNUCED. « Les pays en développement ont besoin d’une agence et d’urgemment trouver les bonnes réponses politiques ».

Mme Sirimanne a ajouté : “Alors que les pays en développement font actuellement face à des crises graves et interdépendantes, ils doivent également prendre des mesures stratégiques à long terme pour renforcer leurs capacités technologiques et d’innovation afin de stimuler une croissance économique durable et d’accroître leur résistance aux futures crises “.

La CNUCED appelle les gouvernements des pays en développement à aligner leurs politiques environnementales, scientifiques, technologiques, industrielles et d’innovation. Elle les exhorte à donner la priorité aux investissements dans des secteurs plus écologiques et plus complexes, à mettre en place des mesures incitatives pour orienter la demande des consommateurs vers des biens plus écologiques et à stimuler les investissements dans la recherche et le développement.

Les pays en développement devraient également renforcer d’urgence les compétences techniques et accroître les investissements dans les infrastructures liées aux TIC, afin de combler les lacunes en matière de connectivité entre les petites et les grandes entreprises, ainsi qu’entre les régions urbaines et rurales.

Un environnement commercial international favorable

Mais les pays en développement seuls ne peuvent pas tirer parti des technologies vertes. Le succès de leurs politiques nationales dépendra en grande partie de la coopération mondiale par le biais du commerce international, ce qui nécessiterait des réformes des règles commerciales existantes pour assurer la cohérence avec l’Accord de Paris sur la lutte contre le changement climatique.

Le rapport indique que les règles du commerce international devraient permettre aux pays en développement de protéger les industries vertes émergentes par des droits de douane, des subventions et des marchés publics, afin qu’elles puissent non seulement répondre à la demande locale, mais aussi réaliser les économies d’échelle qui rendent les exportations plus compétitives.

Le soutien international au transfert des technologies vertes vers les pays en développement est également essentiel. Le rapport propose d’appliquer les principes qui ont été invoqués lors de la pandémie de COVID-19, lorsque certains pays ont été autorisés à produire et à fournir des vaccins sans le consentement du détenteur du brevet. Cela permettrait aux fabricants des pays en développement d’accéder plus rapidement aux technologies vertes essentielles.

Le rapport indique que les règles internationales en matière de commerce et de propriété intellectuelle devraient offrir plus de souplesse aux pays en développement pour qu’ils puissent mettre en place des politiques industrielles et d’innovation afin de soutenir leurs industries naissantes et de permettre l’émergence de nouveaux secteurs de technologies vertes dans ces pays.

Le rapport préconise également un programme international d’achat garanti d’articles verts commercialisables, une recherche coordonnée sur les technologies vertes au niveau multinational, un soutien accru aux centres régionaux d’excellence pour les technologies vertes et l’innovation, ainsi qu’un fonds multilatéral pour stimuler les innovations vertes et renforcer la coopération entre les pays.

Communiqué