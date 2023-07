La collaboration entreprise – startup, un pari gagnant

Partagez 0 Partages

Créer des synergies entre les entreprises et l’écosystème des startups est un pari gagnant. La collaboration entre ces deux mondes implique plusieurs avantages. C’est dans cette logique que EY a créé sa business unit innovation. Celle-ci a pour objectif premier d’accompagner les grandes entreprises tunisiennes et les startups face aux défis technologiques et de développement durable.

Ce projet lancé il y a de cela trois ans avance à grand pas, nous assure Imen Maouen, Innovation Senior Manager chez EY Tunisie dans une interview accordée à DigiClub en marge du salon VivaTech. « Nous sommes fiers d’avoir pu concrétiser des collaborations, mais aujourd’hui il faut passer à la vitesse supérieure », affirme-t-elle. « Visiter VivaTech nous permet de s’inspirer (…) L’édition de cette année est d’ailleurs axée sur l’open innovation et la durabilité. Il y a plusieurs solutions inspirantes », ajoute-t-elle citant l’exemple des grandes entreprises françaises qui ont lancé des programmes d’open innovation dans le cadre de collaborations avec l’écosytsème des startups.

De par leur capacité à penser de manière créative et innovante, les startups offrent aux entreprises des idées novatrices pour aborder leurs besoins dans un monde fortement influencé par les nouvelles technologies. Leur agilité permet, en plus, une prise de décision rapide et la mise en œuvre de stratégies qui répondent aux opportunités et aux changements qui peuvent surgir dans le cadre du développement d’une activité ou d’un produit. Ceci conjugué aux coûts relativement réduits des solutions que proposent les startups, permet aux entreprises d’optimiser leurs dépenses tout en ayant accès à des compétences hautement qualifiées et une expertise de qualité.

Cette collaboration bénéficie aussi aux startups qui, à travers les entreprises, peuvent non seulement tester leurs produits et solutions mais aussi avoir accès à un réseau de clients et des canaux de distribution bien établis.

L’interview au complet est disponible en audio sur notre canal SoundCloud et en vidéo sur notre chaîne Youtube.

NJ