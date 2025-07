La Commission du haut débit célèbre 15 ans de promotion de la connectivité mondiale et de l’inclusion numérique

Partagez 0 Partages



Le 6 juillet 2025, à Genève, la UN Broadband Commission for Sustainable Development a marqué ses 15 ans d’action lors d’une rencontre organisée en amont du WSIS+20 High-Level Event et du sommet AI for Good Global Summit 2025. Fondée en 2010 par l’UIT, l’UNESCO, le président rwandais Paul Kagame et l’homme d’affaires Carlos Slim Helú, cette instance public-privé place l’accès à l’Internet à haut débit au cœur des agendas internationaux.

Aujourd’hui encore, 2,6 milliards de personnes dans le monde restent privées de connexion, un défi que la Commission entend relever en guidant les politiques et les investissements vers une couverture universelle.

« Il y a quinze ans, nous partions d’une conviction simple : le haut débit doit atteindre chacun, partout », a rappelé Paul Kagame, co-président de la Commission. « Depuis 2010, le nombre d’internautes a explosé, mais il faut désormais renforcer les cadres réglementaires, l’investissement et les compétences digitales », a ajouté Carlos M. Jarque, représentant de Carlos Slim.

Au fil des ans, la Commission a produit quinze rapports annuels détaillés, mobilisé plus de trente-cinq groupes de travail et initié des partenariats tels que EQUALS, Giga (connecter chaque école d’ici 2030) et la Déclaration pour la sécurité des enfants en ligne. Plus d’une centaine de documents de référence et soixante-dix recommandations ont orienté les décisions publiques et privées pour réduire la fracture numérique.

Lors de cette session anniversaire, les membres ont passé en revue le Data Governance Toolkit, guide pratique sur la régulation des flux de données à l’ère de l’IA. Le rapport complet de ce groupe de travail sera publié le 8 juillet, à l’occasion du WSIS+20.

Pour célébrer cet anniversaire, la Commission lancera prochainement une série de State of Broadband 2025, en quatre volets : suivi des sept cibles d’action, panorama du haut débit satellitaire, enjeux régionaux en Afrique subsaharienne et impact de l’infrastructure, de l’IA et de la gouvernance des données sur la transformation numérique des sociétés.

WA d’après communiqué