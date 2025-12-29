La connexion Internet en Tunisie permet de regarder en 4K… mais pas beaucoup plus

Partagez 0 Partages



La Tunisie arrive en tête des pays africains offrant les meilleurs débits mobiles pour suivre les matchs de football en streaming. Avec un débit moyen de 62,6 Mb/s, le pays devance le Maroc et le Sénégal selon les données publiées par nPerf. Un résultat flatteur, mais qui mérite aujourd’hui d’être nuancé.

Car si ce niveau de performance permet effectivement de regarder un match en très haute définition, il montre aussi ses limites face aux nouveaux usages numériques et à la montée en puissance des contenus gourmands en bande passante.

Un classement flatteur… dans un contexte qui a changé

L’analyse de nPerf repose sur des mesures de débits descendants en réseau mobile collectées entre janvier et décembre 2025, dans les pays africains participant à un grand tournoi continental de football. L’objectif est clair : mesurer dans quelles conditions les supporters peuvent suivre les matchs de leur équipe nationale, principalement via le streaming mobile.

Dans ce classement, le Maghreb domine. La Tunisie arrive en première position avec 62,6 Mb/s, suivie du Maroc (52,5 Mb/s). Le Sénégal complète le podium avec 29,5 Mb/s, devant le Bénin, l’Afrique du Sud, puis un second groupe composé notamment de la Côte d’Ivoire, de l’Algérie et de l’Égypte.

Mais derrière ces chiffres se cache une réalité souvent ignorée : un bon débit moyen ne garantit plus une expérience confortable pour tous les usages, ni pour tous les foyers.

60 Mb/s, suffisant hier… limite aujourd’hui

Pendant longtemps, un débit de 50 à 60 Mb/s était considéré comme largement suffisant. Aujourd’hui, ce seuil devient un minimum dans de nombreux scénarios. Les plateformes de streaming diffusent désormais massivement en 4K, les jeux vidéo se téléchargent en dizaines de gigaoctets, les mises à jour logicielles sont permanentes et les usages se multiplient dans un même foyer. Résultat : un débit correct sur le papier peut vite être saturé. Concrètement, voici ce que permettent les débits observés sur les réseaux mobiles africains :

60 Mb/s : 4K fluide sur smartphone ou tablette, à condition d’être seul sur la connexion

30 Mb/s : Full HD fluide, 4K possible ponctuellement si la couverture est stable

15 Mb/s : Full HD possible, 4K très limitée

Dans une famille de deux personnes ou plus, regarder un match en 4K pendant qu’un autre utilisateur joue en ligne, télécharge un jeu ou regarde une vidéo devient rapidement problématique.

Le débit ne fait pas tout, la stabilité compte autant

Au-delà du débit moyen, la stabilité du réseau joue un rôle déterminant. Les événements sportifs concentrent les usages sur des créneaux horaires précis. Si le réseau ne parvient pas à absorber ces pics de consommation, les plateformes adaptent automatiquement la qualité de la vidéo.

C’est ce qui explique les baisses soudaines de résolution, les temps de chargement prolongés ou les interruptions, même avec un débit théorique élevé. Le streaming en direct ne peut pas être préchargé à l’avance, ce qui rend ces phénomènes encore plus visibles lors des matchs.

Le mobile, choix par défaut sur une grande partie du continent

Cette situation est d’autant plus critique que, dans de nombreux pays africains, le réseau mobile reste le principal point d’accès aux contenus vidéo. Le réseau fixe est moins développé, souvent en raison du coût élevé des infrastructures filaires. Les antennes relais permettent, elles, de couvrir rapidement de larges zones, y compris rurales.

Cette dépendance au mobile met en lumière de fortes inégalités d’accès à une expérience de streaming de qualité, malgré des progrès réels sur les débits moyens.

Tester sa connexion avant le coup d’envoi

Pour éviter les mauvaises surprises, nPerf met à disposition un outil de test accessible via son site web ainsi que sur Android et iOS. Un simple test permet de connaître son débit de téléchargement réel et d’évaluer sa capacité à suivre un match dans de bonnes conditions.

Notons que nPerf est une entreprise française spécialisée dans la mesure des performances des réseaux télécoms. Grâce à des millions de tests réalisés par les utilisateurs, elle fournit des données collaboratives fiables sur la qualité des réseaux mobiles et fixes, utilisées aussi bien par le grand public que par les opérateurs.

À noter enfin que ces performances s’inscrivent dans une dynamique déjà reconnue, puisque Tunisie Telecom a décroché le trophée nPerf 2025 de la meilleure connexion mobile en Tunisie, une distinction déjà détaillée dans un article publié sur THD.tn, confirmant le leadership du réseau national tout en rappelant que les usages évoluent plus vite que les débits.

À noter enfin que ces performances s’inscrivent dans une dynamique déjà reconnue, puisque Tunisie Telecom a décroché le trophée nPerf 2025 de la meilleure connexion mobile en Tunisie, confirmant le leadership du réseau national tout en rappelant que les usages évoluent plus vite que les débits.

Walid Naffati

Partagez 0 Partages