La Côte d’Ivoire accélère la modernisation et la digitalisation de l’administration et de l’économie

La dématérialisation des procédures administratives, levier indispensable à la modernisation du secteur public, permet à l’État de disposer de données précises et fiables, d’éviter la fraude et le racket. Elle facilite également l’accès au service public tout en renforçant la visibilité, les performances de l’administration et sa crédibilité internationale. Le gouvernement ivoirien s’est donc engagé depuis 2012 dans une vaste réforme administrative matérialisée par la digitalisation des procédures administratives, en vue de doter le pays d’une Administration publique moderne et performante. L’enjeu ici est d’offrir des services publics de qualité à la hauteur des enjeux du développement et des attentes des populations.

La digitalisation des procédures administratives, qui permet de réduire les lourdeurs et de créer plus de célérité dans la délivrance des actes administratifs est une réalité. La gestion informatisée de la carrière des fonctionnaires, via la solution du Système intégré de Gestion des Fonctionnaires et Agents de l’Etat (SIGFAE), l’informatisation du processus d’organisation des concours sont autant d’acquis. Tous ces dispositifs concourent à un traitement rapide des actes au profit des fonctionnaires et agents de l’Ėtat, leur permettant ainsi de consacrer plus de temps à leurs emplois.

Toujours pour redynamiser ce secteur et améliorer les indicateurs de sa gouvernance, des outils numériques tels que l’Outil de Collecte des Procédures administratives (OCPA) via l’adresse www.modernisation.gouv.ci, le portail www.servicepublic.gouv.ci et les canaux de l’Observatoire des Services publics (OSEP) sont opérationnels.

D’autres dispositifs de proximité comme la Maison du citoyen, le E-démarches Administratives (EDA) visant à dématérialiser les procédures, l’uniformisation des adresses électroniques des ministères avec le e-gouv, ainsi que le projet de Profilage et la Codification des Postes (PCP) connaissent une mise en œuvre progressive.

Dans de nombreux secteurs comme l’Éducation, l’ Économie et les Finances, le Budget, l’Agriculture, la Santé, le Tourisme, la Justice, les procédures administratives connaissent un début de dématérialisation. À terme ce sont 300 procédures qui seront dématérialisées.

Depuis 2023, l’OSEP se déploie à travers l’installation de cellules focales de proximité dans plusieurs régions et villes de l’intérieur. 55 bornes tactiles ont été remises aux autorités préfectorales afin d’améliorer l’accès des populations aux services de l’observatoire.

Rappelons que la modernisation de l’Administration publique matérialise le pilier 4 du projet Une Côte d’Ivoire Solidaire, qui entend développer une administration plus performante et plus engagée. Elle recherche la satisfaction des usagers des services publics par l’optimisation de la qualité des services offerts.

Communiqué