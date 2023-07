La Deeptech, un mouvement à développer en Afrique

Partagez 0 Partages

Aider le continent africain à changer de narratif et à développer la Deeptech en créant des synergies entres les startups africaines qui travaillent dans ce domaine. C’est le dernier projet qu’Open Startup a mis en œuvre.

En collaboration avec plusieurs bailleurs de fonds, l’organisation tend à créer des couloirs pour pousser les startups africaines à creuser et tirer profit de ce domaine surtout celles installées dans les pays où les compétences scientifiques et les moyens de développer la Deeptech sont disponibles.

Après un projet pilote conduit l’année dernière, Open Startup lance un programme de trois ans à l’échelle panafricaine. « Chaque pays africain se dit être un petit marché. Et comme, nous n’avons pas pu créer un grand marché africain comme suivant le modèle européen, nous avons eu l’idée de travailler sur le early stage et le développement des compétences en créant des partenariats entre les startups africaines et pourquoi pas des fusions acquisitions (M&A) », indique la CEO d’Open Startup, Houda Gozzi dans une déclaration à DigiClub en marge du salon VivaTech 2023.

A son sens, il devient important aujourd’hui de travailler sur un programme panafricain dès le early stage. Elle a, par ailleurs, lancé un appel aux business angels et aux smart capitals pour appuyer l’écosystème des startups, à travers des programmes tels que ceux mis en œuvre par Open Startup notamment, notant que les startups ne peuvent fonctionner sans l’économie classique.

NJ