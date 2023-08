La Fondation Orange Tunisie, mécène culturel des festivals de Kasserine et de Dougga

Partagez 0 Partages

Avec l’ambition d’être un mécène important de la vie culturelle tunisienne, la Fondation Orange Tunisie a apporté cet été son soutien à deux festivals : le Festival des jeunes de Kasserine et le Festival International de Dougga.

C’est en plein cœur de Kasserine, dans le jardin public en face de la municipalité et en plein air que s’est tenue la 5ème édition du Festival des jeunes. Un festival soutenu depuis 2 ans maintenant par la Fondation Orange Tunisie, qui a permis à plus de 20 000 personnes, tous âges confondus, d’assister à 4 soirées d’exception du 17 au 20 juin, d’artistes tunisiens et internationaux : Tiwiza & Blanc Manioc Party, Elida Almeida, le groupe tunisien Erkez Hip Hop et Balti ; une belle diversité musicale qui a réuni différents genres et rythmes musicaux.

Orange Tunisie a également contribué à cette réussite en apportant une belle dynamique : des tirages au sort sur My Orange pour offrir au public présent des cadeaux de valeur, une station photos aménagée, de la data offerte pour permettre à tous de partager ces moments « live » sur les réseaux sociaux, un soutien logistique pour l’habillage et l’animation de la scène et une communication renforcée sur les réseaux sociaux pour consolider la visibilité du festival et ainsi participer à promouvoir les événements culturels dans les régions.

Cette édition fut une totale réussite grâce à sa programmation et à une organisation sans faille orchestrée par l’association 7ème dimension de culture avec la mobilisation de ses jeunes bénévoles ainsi que le soutien des autorités locales.

Poursuivant sur sa lancée, la Fondation Orange Tunisie a également soutenu l’association « Festival International de Dougga » pour l’organisation de la 47ème édition de son festival qui se déroule du 27 juillet au 7 août. 11 soirées d’exception sont prévues au programme, avec une pléiade de jeunes artistes et d’artistes confirmés, pour faire vivre aux festivaliers une expérience musicale unique. De plus, l’association a enrichi cette expérience avec des bus mobilisés pour faciliter le déplacement, la table de Dougga pour permettre aux gourmands les plus exigeants de goûter à une cuisine authentique et créative et l’accès au site archéologique de Dougga pour visiter ou revisiter ce merveilleux patrimoine tunisien.

Encore une fois, Orange Tunisie apporte sa pierre à l’édifice. En plus de plusieurs animations prévues pour accueillir les festivaliers, une station photo a été installée, l’habillage de la scène et du site a été fait en harmonie avec les lieux, des fleurs et des éventails sont distribués, des assises proposées pour le confort de tous et enfin 300 Mo de connexion internet sont offerts gratuitement de quoi chouchouter le public présent à Dougga.

Avec le soutien apporté à ces deux festivals, auxquels s’ajoutent ceux de Hammamet et de Bizerte, Orange Tunisie et sa Fondation se positionnent comme des mécènes clés de la culture, dans toutes les régions du pays, pour la rendre beaucoup plus accessible à tous.

Communiqué