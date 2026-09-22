La Fondation Orange Tunisie renforce son engagement en faveur de l’éducation numérique et de la solidarité

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Fidèle à sa mission de promouvoir l’égalité des chances et de favoriser l’inclusion numérique et sociale, la Fondation Orange Tunisie poursuit et renforce ses actions en faveur d’une éducation numérique accessible, inclusive et solidaire, au service de la réussite des jeunes générations.

Écoles Numériques : un programme qui poursuit son développement

Lancé en 2014 en partenariat avec le Ministère de l’Éducation et le Centre National des Technologies en Éducation (CNTE), le programme Écoles Numériques contribue depuis plus de dix ans à faire évoluer les pratiques pédagogiques et à faciliter l’accès des élèves aux outils numériques.

Il vise notamment à soutenir les apprentissages, prévenir le décrochage scolaire et familiariser les élèves avec les technologies numériques.

À ce jour, 200 écoles primaires réparties sur l’ensemble du territoire tunisien ont bénéficié du programme, permettant à 67 690 élèves d’accéder à des équipements et à des contenus pédagogiques innovants : tablettes, ordinateurs portables, vidéoprojecteurs, contenus éducatifs ludiques et kits robotiques.

Depuis 2018, le programme bénéficie également d’une reconnaissance nationale et internationale à travers l’attribution de 16 Prix « WikiChallenge Écoles d’Afrique ». Ces prix récompensent les élèves des écoles tunisiennes pour leurs productions réalisées sur la plateforme encyclopédique Vikidia.

2026-2027 : de nouvelles actions pour accompagner les élèves

Pour l’année scolaire 2026-2027, la Fondation Orange Tunisie poursuit le développement des Écoles Numériques avec le déploiement de 10 nouvelles écoles, ainsi que la mise en place de 10 clubs RoboKids, destinés à stimuler la créativité des élèves et leur faire découvrir les technologies numériques et la robotique.

En parallèle, Orange Tunisie et sa Fondation poursuivent le déploiement de ForGoodConnections, avec un objectif de sensibilisation dans 260 écoles primaires publiques au cours de cette nouvelle année scolaire.

Lancé en 2024, ForGoodConnections traduit l’engagement de l’opérateur en faveur d’un usage plus sûr et plus responsable du numérique. Le dispositif sensibilise les élèves, les familles et la communauté éducative aux nouveaux défis liés à l’hyperconnexion, à l’exposition des jeunes à des contenus inappropriés et aux risques de cyberharcèlement.

L’initiative contribue ainsi à promouvoir un environnement numérique plus protecteur, dans lequel les jeunes peuvent utiliser les technologies pour apprendre, communiquer et s’exprimer en toute sécurité, dans le respect et l’écoute.

Magic Rentrée : 16 ans d’engagement solidaire

Depuis 16 ans, Magic Rentrée constitue l’un des rendez-vous solidaires de la Fondation Orange Tunisie. Au fil des éditions, 2 813 élèves d’écoles primaires publiques ont bénéficié de cartables et de fournitures scolaires, leur permettant de commencer l’année scolaire dans de meilleures conditions.

En 2026, la Fondation Orange Tunisie a organisé, en partenariat avec l’association Un Enfant, Des Sourires, la 16ᵉ édition de Magic Rentrée.

Cette année encore, les salariés engagés d’Orange Tunisie se sont mobilisés aux côtés de l’association pour préparer cette rentrée solidaire. Ensemble, ils ont commandé, réceptionné, trié, rangé et préparé les cartables personnalisés par classe et par école, ainsi que les fournitures scolaires destinées aux élèves de 15 écoles primaires publiques ; Dar Fatma, Aïn El Mtwia ,Ouled Ayar, Aïn Krima, El Gharagheez, El Dzira, Ettaghzaz, Er-Rouiaï, Ouled Khamissa, El Farouha, Abassa, Maysoua, El Khenka, El Houch El Kalaa, Er-Rahim.

Grâce à cette mobilisation collective, 1 013 élèves ont bénéficié d’un cartable et de fournitures scolaires pour leur rentrée 2026.

Le numérique au service de l’égalité des chances

À travers ces différentes initiatives, la Fondation Orange Tunisie réaffirme sa volonté de faire du numérique un levier d’égalité des chances, d’inclusion et de transformation sociale.

L’accès aux outils numériques, l’accompagnement des enseignants, la sensibilisation des élèves et la mobilisation des salariés bénévoles d’Orange Tunisie constituent autant de leviers d’une même démarche : donner à chaque jeune les moyens de développer ses compétences, de mieux maîtriser les usages du numérique et de se préparer aux défis de demain.

D’après communiqué

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