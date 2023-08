La French Tech Tunis sélectionnée lors de la 5e édition du Community Fund 2023-2024

Partagez 1 Partages

La French Tech Tunis a été parmi les lauréats de la 5e édition du Community Fund 2023-2024. Son projet Spin Days & CO a, en effet, été retenu, dans la catégorie Volet International, avec 56 autres dossiers du réseau French Tech.

A travers ses programmes et des rendez-vous portés par ses membres et partenaires : les cafés de l’innovation, les roadshows, les matinées du Wharf et les master class du Desk de la Maison…, la French Tech Tunis contribue frtement au dynamisme de l’écosystème digital en Tunisie.

Le French Tech Community Fund 2023-2024 est, rappelons-le, un appel à projets qui vise à soutenir des initiatives portées par des acteurs de l’écosystème French Tech : les Capitales French Tech et les Communautés French Tech en France et à l’International labellisées par l’État pour la période janvier 2023 – décembre 2025.

NJ d’après communiqué