La GSMA et l’ESA s’associent pour de nouvelles technologies satellitaires et terrestres

La GSMA et l’Agence spatiale européenne (ESA) ont annoncé la signature d’un mémorandum d’entente dans l’objectif de rapprocher les secteurs de la téléphonie mobile et des satellites afin de collaborer au développement de nouvelles technologies innovantes pour les réseaux satellitaires et terrestres.

Ce partenariat vise à « renforcer la compétitivité des industries des réseaux mobiles et satellitaires, en créant un écosystème capable d’accélérer le développement de nouvelles solutions technologiques complémentaires pour les entreprises et les consommateurs. Les deux organisations uniront leurs efforts pour accélérer l’innovation lorsqu’il s’agit d’intégrer les communications par satellite aux réseaux 5G et aux futurs réseaux 6G », lit-on dans un communiqué.

Le projet sera porté par l’accélérateur d’innovation GSMA Foundry, qui rassemble les opérateurs mobiles et les acteurs de l’industrie technologique, et le Hub 5G/6G de l’ESA. Un soutien supplémentaire sera apporté par la GSMA Intelligence (GSMAi).

L’adoption et l’intégration des technologies satellitaires par l’industrie des télécommunications pourraient entraîner des gains potentiels de 35 milliards de dollars d’ici à 2035 (soit une hausse de 3% des revenus de l’industrie des télécommunications), selon les chiffres de la GSMAi.

