La GSMA salue les décisions révolutionnaires de la Conférence mondiale des radiocommunications 2023

La conférence mondiale des radiocommunications 2023 (CMR-23) s’est clôturée avec des décisions révolutionnaires en matière de spectre qui façonneront l’avenir des communications mobiles, a annoncé la GSMA dans un communiqué publié vendredi 15 décembre 2023.

L’association des opérateurs et équipementiers mobiles a salué le fait que les gouvernements s’étaient mis d’accord sur un nouveau spectre mobile à basse bande (inférieur à 1 GHz) et sur un spectre à bande moyenne de 3,5 GHz et 6 GHz. Une décision, qui selon la GSMA, permettra au secteur de la téléphonie mobile de planifier la prochaine vague de développement des communications jusqu’à la technologie 5G-Advanced et au-delà.

“La CMR-23 a fourni une feuille de route claire pour que les services mobiles continuent d’évoluer et de se développer au profit de milliards de personnes dans le monde entier”, a déclaré John Giusti, responsable de la réglementation à la GSMA. “La GSMA estime que personne ne doit être laissé pour compte à l’ère du numérique et les décisions de la CMR-23 nous permettront d’assurer un avenir plus radieux dans lequel les services mobiles rapprochent les communautés, apportent de la souplesse à l’industrie et stimulent la croissance économique. La mise en œuvre des décisions de la CMR-23 soutiendra les ambitions numériques mondiales, renforcera l’égalité numérique et permettra d’exploiter pleinement la puissance de la connectivité.

La CMR-23 a pris des mesures énergiques pour répondre à la croissance des données mobiles en identifiant des fréquences supplémentaires en bande moyenne pour la téléphonie mobile. L’harmonisation finale de la bande des 3,5 GHz (3,3-3,8 GHz) – la bande pionnière de la 5G – a été réalisée dans toute l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) ainsi que dans les Amériques. En particulier, une nouvelle bande – la bande des 6 GHz (6,425-7,125 GHz) – a été identifiée pour les mobiles dans toutes les régions de l’UIT – EMEA, Amériques et Asie-Pacifique. Des pays représentant plus de 60 % de la population mondiale ont demandé à être inclus dans l’identification de cette bande pour les services mobiles sous licence lors de la CMR-23. Le spectre des 6 GHz est désormais le siège harmonisé de l’expansion de la capacité mobile pour la technologie 5G avancée et au-delà.

La CMR-23 a également tracé la voie vers une plus grande égalité numérique en définissant l’utilisation mobile d’un plus grand nombre de bandes de fréquences basses dans la bande 470-694 MHz dans la région EMEA. Les bandes basses peuvent contribuer à accroître la capacité de connexion à l’internet des communautés rurales, car leurs signaux couvrent de vastes zones. Les nouvelles attributions de fréquences mobiles à basse fréquence de la CMR-23 constitueront un outil important pour éliminer les obstacles à l’égalité numérique dans la région EMEA et réduire la fracture de la connectivité entre les zones urbaines et rurales.

D’après communiqué