La Legal Tech, un support pour la due diligence juridique

La due diligence est une étape cruciale pour réussir un investissement ou tout autre transaction. Cet audit préalable se décline en plusieurs vérifications approfondies de données juridiques, financières, et autres… Son objectif principal est d’évaluer les risques et les faiblesses mais les points forts et les opportunités liées à l’investissement envisagé ou la transaction souhaitée. Elle permet d’obtenir des informations précises sur l’ensemble de la situation et apporter ainsi des outils de négociation et aux parties impliquées de prendre, in fine, des décisions éclairées et dans la transparence la plus totale.

Cet examen qui couvre les états financiers, la trésorerie, les actifs, les passifs, les dettes, d’éventuels litiges en cours ou des problèmes de conformité réglementaire, les termes des accords ou contrats conclus, les perspectives de croissance et plusieurs, la propriété intellectuelle… et autres aspects, est tout autant important pour les entreprises « classiques » que les startups, notamment dans sa partie juridique. L’audit juridique joue, en effet, un rôle essentiel dans la gestion des risques et la conformité légale d’une startup, car il permet de proposer des mesures correctives en cas de problèmes d’ordre légal surtout que ces structures – connues pour être agiles et évolutives – se développent rapidement dans des environnements réglementaires complexes qui, souvent, dépassent les compétences des jeunes entrepreneurs en l’absence d’accompagnement assuré par les experts adéquats, des avocats d’affaires notamment. Ceux-ci peuvent, eux-mêmes, être confrontés à plusieurs défis ; le manque de transparence et l’accessibilité de l’information en premier.

C’est là qu’interviennent les Legal Techs. Ces entreprises qui utilisent la technologie pour proposer des solutions innovantes dans le domaine du droit peuvent être d’une grande aide pour les avocats et les juristes de par la nature des services qu’elles assurent. Les Legal Techs combinent, à la fois, l’expertise juridique et la compétence technologique pour d’un côté automatiser certains aspects de l’audit juridique et de l’autre améliorer la qualité de la prestation de service.

Les plateformes numériques et outils de gestion électronique des documents qu’offrent ces structures permettent de faciliter la recherche et l’organisation de l’information. Cela peut donc appuyer les avocats et les juristes dans l’obtention d’informations précises et pertinentes de manière plus rapide et efficace. Certes, elles ne peuvent se substituer aux avocats dont l’intervention demeure cruciale pour certaines tâches mais elles permettent d’améliorer d’un côté leur prestation et de l’autre la transparence du système juridique, surtout que plusieurs proposent aujourd’hui des services qui reposent sur l’intelligence artificielle, un allié de taille qui permet des analyses plus approfondies mais aussi des prédictions circonstanciées.

Nadya Jennene