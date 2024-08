La Namibie met en service le câble sous-marin Equiano de Google

Partagez 0 Partages

La Namibie a officiellement mis en service le câble sous-marin Equiano de Google, une infrastructure de télécommunications de pointe qui promet d’améliorer la connectivité internet dans le pays. Ce projet s’inscrit dans la stratégie de Google visant à étendre son réseau de câbles sous-marins pour offrir une connexion internet plus rapide et plus fiable aux utilisateurs africains.

Le câble Equiano, qui relie l’Afrique du Sud à l’Europe en passant par la Namibie, a été conçu pour fournir une capacité de transmission de données jusqu’à 20 fois supérieure aux câbles existants dans la région. Cette amélioration significative de la bande passante devrait stimuler le développement économique et social en Namibie, en facilitant l’accès à l’information et en favorisant l’innovation technologique.

“L’arrivée du câble Equiano en Namibie marque une étape importante dans notre parcours vers une meilleure connectivité internet pour tous les Namibiens”, a déclaré le ministre namibien des Technologies de l’Information et des Communications, Peya Mushelenga. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’engagement de Google à investir 1 milliard de dollars dans le développement numérique en Afrique d’ici 2030.

Au-delà de la Namibie, le câble Equiano devrait également bénéficier à d’autres pays africains, en améliorant la connectivité régionale et en favorisant l’intégration économique du continent. Avec des investissements massifs dans les infrastructures numériques, Google et d’autres géants de la technologie jouent un rôle clé dans la transformation digitale de l’Afrique.

La rédaction avec l’IA