La nouvelle application E-Houwiya disponible sur Google Play

Le ministère des Technologies de la communication a annoncé, jeudi 21 mars 2024, que la nouvelle application E-Houwiya était disponible sur Google Play.

« La nouvelle application permet à tous les Tunisiens – en Tunisie et à l’étranger – âgés de 18 ans ou plus et titulaires d’une carte d’identité nationale d’obtenir et d’utiliser leur identité numérique sur leur téléphone mobile de manière sécurisée et simplifiée », a indiqué le département dans un communiqué.

Cette nouvelle application permet également, selon le ministère des TIC, aux utilisateurs de vérifier leurs données, les composants de leurs identités numériques ainsi que la durée de validité.

