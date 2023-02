La nouvelle série Samsung Galaxy S23,  pour une expérience haut de gamme aujourd’hui et au-delà

La série Galaxy S23 place la barre plus haut en matière de technologie haut de gamme qui peut enrichir la vie des gens et contribuer à une planète plus saine. Depuis la série Galaxy S22, Samsung Galaxy augmente son utilisation de matériaux recyclés de six composants internes dans Galaxy S22 Ultra à 12 composants internes et externes dans Galaxy S23 Ultra. La série Galaxy S23 contient également une plus grande variété de matériaux recyclés que tout autre smartphone Galaxy, y compris de l’aluminium et du verre recyclés pré-consommation et des plastiques recyclés post-consommation provenant de filets de pêche, de bouteilles en PET et de barils d’eau jetés.