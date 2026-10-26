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La première coopérative des freelances en Tunisie sera annoncée le 3 novembre

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La cinquième édition du Tunisian Freelancers Day (TFD 2026) se tiendra le mardi 3 novembre 2026 à partir de 8h30, à la Cité de la Culture à Tunis. Placée sous le thème « Liberté créative et structuration », cette rencontre abordera les enjeux de la reconnaissance et de la protection du travail indépendant en Tunisie.

Organisé par la CONECT, Prod’it et la Manouba School of Engineering, l’événement mettra notamment à l’honneur le lancement officiel de la première coopérative des freelances en Tunisie. Cette initiative vise à rompre l’isolement des travailleurs indépendants, à mutualiser leurs services et à renforcer leur protection sociale et économique.

Les échanges porteront également sur l’adaptation du cadre juridique aux nouvelles formes de travail, notamment face aux enjeux liés à l’intelligence artificielle et aux plateformes internationales.

Alors que les freelances contribuent de plus en plus à l’économie numérique, ils restent confrontés à plusieurs obstacles, dont les difficultés de facturation, la complexité des démarches administratives et l’insuffisance de la couverture sociale. Le TFD 2026 entend faire avancer le dialogue entre les acteurs concernés et identifier des pistes concrètes pour mieux structurer cette activité.

L’événement bénéficie du soutien de plusieurs partenaires institutionnels, dont le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, ainsi que de partenaires internationaux, notamment l’Union européenne, la Fondation Hanns Seidel et le Fonds international pour la diversité culturelle de l’UNESCO.

Source : Comminiqué

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