La SIACE reconnue leader mondial de la transformation économique numérique par Global Brand Magazine

La Société Islamique d’Assurance des Investissements et des Crédits à l’Exportation (SIACE) la branche assurance du groupe de la Banque islamique de développement (BID), a reçu un prestigieux prix mondial du magazine Global Brand en tant que “Leading Digital Economic Transformation Initiative” pour son initiative innovative visant la création d’un Centre de veille économique de l’OCI (OBIC).

Cette initiative primée reflète l’engagement de la Société à adopter des technologies innovantes et à favoriser la croissance économique au sein des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). En créant l’OBIC, qui a été approuvé par le Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l’Organisation de la coopération islamique (COMCEC) et les États membres de l’OCI, la SIACE vise à stimuler la transformation numérique dans les écosystèmes économiques, contribuant ainsi au développement durable.

Le Directeur Général de la SIACE, M. Oussama KAISSI, a déclaré : “la SIACE est heureuse de recevoir ce prix prestigieux, qui est une grande reconnaissance pour les efforts déployés par la SIACE pour résoudre le problème de l’obtention d’informations fiables sur le crédit et les entreprises dans les États membres de l’OCI, un obstacle auquel sont confrontés les organismes d’assurance-crédit et de financement, les investisseurs, les agences de promotion des investissements et toutes les industries connexes. Tout en travaillant sur la mise en œuvre de l’intelligence économique de l’OCI, la SIACE, en tant qu’institution multilatérale, vise à tirer parti de l’innovation numérique et non seulement à établir de nouvelles normes industrielles, mais également à contribuer à la croissance, au développement et à la maturité des écosystèmes d’évaluation du crédit dans les Etats membres de l’OCI“.

