La société norvégienne SCATEC signe un contrat d’achat d’électricité de 25 ans avec la STEG

Partagez 0 Partages



La société norvégienne Scatec ASA, producteur d’energie à partir des énergies renouvelables , a signé un contrat d’achat d’électricité (PPA) de 25 ans avec la société nationale tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) pour une nouvelle centrale solaire de 120 MW en Tunisie, plus précisément à Sidi Bouzid.

Attribué en décembre 2024, ce contrat (nommé Sidi Bouzid II) entre dans le cadre d’un appel d’offres gouvernemental visant à soutenir les objectifs ambitieux de la Tunisie en matière d’énergies renouvelables afin de renforcer la sécurité énergétique du pays.

En parallèle, Scatec a signé aussi un accord de développement conjoint avec Aeolus SAS (Aeolus), qui fait partie du conglomérat japonais Toyota Tsusho Group, pour ce projet. Cet accord, qui pour but de renforcer la collaboration des partenaires en Tunisie, s’appuie sur le succès des projets solaires de 60 MW à Sidi Bouzid I et de 60 MW à Tozeur actuellement en construction. En conséquence, Scatec et Aeolus détiendront chacun 50 % du projet Sidi Bouzid II.

Le coût total du projet s’élève à 87 millions d’euros. Scatec sera le fournisseur de l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction (EPC), avec une part EPC d’environ 85 % du coût total. Scatec est actuellement en discussions avec des institutions financières sélectionnées pour le financement par endettement du projet. La structure financière complète sera communiquée lors de la clôture financière, prévue au second semestre 2025.

“Cet accord marque une étape importante pour Scatec en Tunisie, il permet de renforcer notre collaboration avec Aeolus et notre engagement à favoriser la transition vers les énergies renouvelables dans la région. La Tunisie dépend fortement des importations de gaz, ce qui rend les projets comme celui-ci essentiels pour diversifier le mix énergétique et atteindre les ambitieux objectifs du pays en matière d’énergies renouvelables”, a lancé le PDG de Scatec, Terje Pilskog.

La Tunisie s’est engagée à atteindre 30 % d’énergies renouvelables d’ici 2030 afin de réduire les émissions, diminuer les coûts et renforcer la sécurité énergétique. Avec 97 % de la production d’électricité actuellement issue du gaz, dont environ la moitié est importée, la Tunisie a un besoin urgent de production supplémentaire d’énergies renouvelables. Pour répondre à cette demande, les autorités prévoient dans les années à venir d’organiser de nouveaux appels d’offres pour le solaire et l’éolien.

En conséquence, Scatec continuera à explorer le marché tunisien des énergies renouvelables à travers ces appels d’offres, tout en s’appuyant sur son partenariat avec Aeolus et son modèle commercial entièrement intégré.

Source : Communiqué