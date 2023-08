La startup FivePoints devient Elitech

Partagez 0 Partages

Pour FivePoints, la fin de l’été sera placée sous le signe du changement et du renouvellement !

La startup spécialisée dans la reconversion de carrière, la formation des talents en IT et le recrutement, a évolué durant ces 5 dernières années et l’équipe a estimé qu’il était temps de changer pour accompagner cette évolution, être plus en phase avec ce qu’elle est aujourd’hui, mieux refléter son avenir et se réinventer.

Un nouveau nom, un nouveau logo et un nouveau site web.

De FivePoints à Elitech : La transformation d’identité :

La startup a mis 5 ans pour perfectionner son programme et l’aligner avec la demande des partenaires Tunisiens mais aussi européens qui recrutent dans le domaine IT.

Durant ces 5 ans, l’équipe a aussi adapté son programme pour le rendre géographiquement accessible à tous. Il vous suffira d’un ordinateur et d’une bonne connexion wifi pour changer de vie vous reconvertir en IT.

La startup a désormais comme objectifs de déployer son programme dans plusieurs pays, notamment en Afrique et ainsi démocratiser l’accès à la reconversion de carrière vers les métiers IT.

C’est donc naturellement que pour s’aligner avec ses nouveaux objectifs qu’elle a décidé d’opérer un rebranding stratégique.

Elitech : Un programme d’élite pour tous :

« Notre nouvelle identité représente ce que nous sommes aujourd’hui et ce que nous avons l’ambition de devenir à l’avenir ! ». Pour son nouveau nom, la startup anciennement connue comme FivePoints, a choisi Elitech, une combinaison des mots : élite et tech. Offrir une formation et un programme d’élite pour tous indépendamment du niveau d’étude est la mission d’Elitech. « Tout le monde peut se reconvertir en IT avec nous. Et cela avec les meilleures ressources en termes de programmes et de mentors de qualité ! »