La Startup Kolet dépasse le million d’utilisateurs et lance des forfaits eSIM illimités dans 100 destinations

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La startup française Kolet annonce avoir franchi le cap du million d’utilisateurs de son application eSIM, deux ans après avoir atteint les 100 000 utilisateurs. Pour accompagner cette croissance, l’entreprise lance de nouvelles offres de données illimitées dans 100 destinations et porte à 365 jours la durée de validité de ses forfaits classiques.

Fondée en 2024, Kolet mise notamment sur un modèle de distribution B2B2C reposant sur des partenariats avec des acteurs du tourisme et du transport aérien. Air France-KLM, Transavia, Virgin Atlantic et Omio figurent parmi les plus de 150 partenaires qui proposent ses services directement dans le parcours de réservation ou de préparation du voyage. Selon l’entreprise, près de trois utilisateurs sur quatre découvrent ainsi Kolet grâce à ses partenaires, tandis que 40 % reviennent pour un deuxième voyage.

Côté offres, les nouveaux forfaits illimités sont disponibles dans 100 destinations à partir de 3,99 euros par jour. Une politique d’usage raisonnable prévoit toutefois une réduction du débit à 1 Mbps après 5 Go consommés dans la journée. Cette vitesse permet notamment de continuer à utiliser les applications de navigation, les messageries et les services web.

Autre nouveauté, les forfaits classiques bénéficient désormais d’une validité de 365 jours, contre 30 jours auparavant. Les utilisateurs disposent ainsi d’une année pour consommer leurs données, une formule adaptée aux voyageurs qui se rendent régulièrement dans les mêmes destinations.

Kolet revendique une couverture dans plus de 190 destinations. Son application permet également de conserver les données non consommées pour un prochain séjour, de les partager avec ses proches ou encore de changer de réseau local selon la qualité de couverture disponible.

Source : Communiqué

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