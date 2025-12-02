En bref

La startup tunisienne Cynoia remporte le Prix Provence Africa Connect à Marseille

Posted on
La startup tunisienne Cynoia poursuit son ascension et confirme sa position parmi les acteurs SaaS les plus innovants du continent. Moins d’un an après avoir été élue Meilleure Startup SaaS d’Afrique lors d’AfricArena 2024, l’entreprise vient de décrocher à Marseille le Prix Provence Africa Connect, l’une des distinctions phares du sommet Emerging Valley placé sous le haut patronage du président français Emmanuel Macron .

Ces deux récompenses, attribuées sur deux continents par des jurys spécialisés, valident la vision panafricaine de Cynoia : proposer une plateforme de travail unifiée, souveraine et optimisée pour les réalités des PME africaines. Nasreddine Riahi, fondateur et CEO, y voit une confirmation du potentiel technologique du continent. Selon lui, l’objectif n’est pas seulement de développer un logiciel de collaboration, mais de “bâtir l’avenir du travail en Afrique”.

Une V2 entièrement réinventée autour de l’IA et de la productivité

Ce double succès intervient alors que Cynoia déploie sa V2, une version revue en profondeur et structurée autour d’apports concrets pour les équipes :

• intégration de Hannibal, le moteur d’IA propriétaire, pour assister la rédaction, résumer des réunions ou suggérer des tâches
• automatisation avancée des workflows métier
• outils renforcés pour le pilotage budgétaire et opérationnel
• intégrations plus poussées avec des services tiers, comme Google Calendar

Une présence africaine en forte expansion

Avec plus de 5 000 utilisateurs dans 13 pays africains (Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, Rwanda…), Cynoia accélère sa stratégie panafricaine. L’entreprise ambitionne de consolider ses marchés existants tout en préparant son entrée sur de nouveaux territoires sur le continent et en Europe .

Conçue pour fonctionner efficacement en environnement à faible bande passante, la plateforme veut s’imposer comme une alternative souveraine aux outils collaboratifs internationaux, dans un marché africain de plus en plus demandeur d’intégration et de sécurité.

D’après communiqué

