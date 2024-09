La technologie Direct-to-Cell de Starlink ou comment le satellite reprend sa place dans l’industrie du mobile

Partagez 0 Partages

SpaceX, la société d’Elon Musk, a annoncé recemment une avancée majeure avec sa technologie Direct-to-Cell. Cette innovation permettra bientôt à n’importe quel smartphone Android ou iOS de se connecter directement aux satellites Starlink, sans nécessiter d’équipement spécial.

Grâce à des modifications apportées à ses satellites, SpaceX a réussi à démontrer la faisabilité de cette technologie en réalisant un appel vidéo depuis un smartphone standard. À partir de 2024, il sera même possible d’envoyer des SMS et de passer des appels téléphoniques traditionnels via un partenariat avec l’opérateur américain T-Mobile.

Cette avancée est particulièrement intéressante pour combler les zones blanches, qui représentent 20% du territoire aux États-Unis. En Europe et en France, où les zones sans couverture mobile se réduisent, la technologie Direct-to-Cell pourrait offrir une solution pratique pour rester connecté, notamment en montagne.

Contrairement à la fonction de connexion satellite sur l’iPhone, qui se limite à l’envoi de messages d’urgence et au partage de position, la technologie de SpaceX permettra une communication plus libre et ouverte. Pour être compatible, un smartphone doit simplement intégrer une antenne 4G standard, sans nécessiter de modifications.

En résumé, la technologie Direct-to-Cell de Starlink représente une avancée majeure dans le domaine de la connectivité mobile, offrant la possibilité de se connecter depuis n’importe où, même dans les zones les plus reculées.

La rédaction avec l’IA