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La Tunisie 3e des performances mobiles parmi les pays à revenu par habitant comparable

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Selon les données de nPerf collectées entre le 1er janvier et le 1er juillet 2026, la Tunisie se classe 3e parmi les pays dont le PIB par habitant se situe entre 3 001 et 5 000 dollars, avec un score de 56 696 nPoints.

Le Maroc arrive en tête avec 77 129 nPoints, devant le Vietnam avec 75 246 nPoints. La Tunisie devance l’Égypte (33 090 nPoints), le Venezuela (29 993), l’Angola (22 527) et le Sri Lanka (16 752).

L’écart avec le Maroc reste toutefois significatif, avec 20 433 nPoints de différence. La Tunisie affiche en revanche une avance de 23 606 nPoints sur l’Égypte et de près de 40 000 nPoints sur le Sri Lanka. Le classement nPerf repose sur les tests réalisés par les utilisateurs et évalue notamment les performances de l’Internet mobile pour des usages comme le téléchargement, l’envoi de contenus et la navigation web.

D’après communiqué

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