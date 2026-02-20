La Tunisie actera l’extinction officielle de la 3G fin 2027

Partagez 0 Partages

La Tunisie s’apprête à tourner définitivement la page de la 3G. Selon une note datée du 19 février 2026, la Banque Centrale de Tunisie a informé les banques et l’Office National des Postes du lancement du processus d’extinction de la technologie 3G pour le mobile, avec une échéance fixée à partir de la fin du premier semestre 2027.

La décision relève des autorités sectorielles et des opérateurs télécoms, sous l’impulsion du ministère et du régulateur INTT. La BCT, de son côté, anticipe l’impact sur les services financiers et appelle les établissements à préparer la transition.

Le verrou des TPE confirmé

Dans l’épisode 186 de DigiClub publié sur THD, Ibrahim Arfaoui, Directeur du département Radio chez Huawei Tunisie, apportait déjà un éclairage technique sur ce blocage (lire la vidéo à partir de la minute 18).

Il rappelait qu’aujourd’hui plus de 85 % des téléphones en Tunisie sont compatibles 4G, ce qui signifie que le maintien de la 3G ne s’explique plus par le parc smartphones.

La vraie contrainte se situe ailleurs. Comme souligné dans le podcast, une part importante du parc de terminaux de paiement électronique reste limitée à la 3G. Leur remplacement massif vers des équipements 4G ou supérieurs représente un chantier logistique et financier conséquent.

Ibrahim Arfaoui allait plus loin en qualifiant la 3G de véritable goulot d’étranglement pour le M2M en Tunisie. Selon lui, ces terminaux pourraient migrer vers la 4G, voire la 5G, cette dernière étant plus efficiente en consommation énergétique.

Un enjeu stratégique pour le spectre et la capacité réseau

Au-delà des usages bancaires, l’extinction de la 3G répond à une logique industrielle claire. Les fréquences actuellement mobilisées pour la 3G seront très probablement récupérées au profit de la 5G. Ces bandes basses offrent une meilleure propagation indoor et outdoor, ce qui permettra de renforcer la couverture 5G, notamment à l’intérieur des bâtiments.

Cette réallocation consolidera la qualité de service tout en optimisant l’efficacité énergétique des réseaux, un enjeu central pour les opérateurs dans un contexte de hausse continue des usages data.

Walid Naffati

