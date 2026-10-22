La Tunisie en tête du classement nPerf pour la navigation web mobile

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Selon les données publiées par nPerf pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2026, la Tunisie arrive en première position en matière de performance de navigation web mobile parmi cinq pays dont le PIB par habitant se situe entre 3 800 et 6 500 dollars. Avec un score de 62,1 %, elle devance le Maroc (60,8 %), l’Indonésie (54,4 %), l’Ukraine (51,8 %) et l’Algérie (50,7 %).

Ce classement porte spécifiquement sur la navigation web mobile et ne constitue pas une mesure globale de la qualité des réseaux mobiles. L’indicateur évalue l’expérience de consultation des sites web à partir des données collectées par nPerf, selon sa méthodologie de mesure.

L’écart entre la Tunisie et le Maroc, qui occupe la deuxième place, atteint 1,3 point. Il dépasse 7,7 points face à l’Indonésie et 11,4 points face à l’Algérie.

Ces résultats mettent en évidence les performances tunisiennes sur un usage précis de l’Internet mobile : la consultation des pages web. Ils ne permettent toutefois pas, à eux seuls, de tirer des conclusions sur les débits de téléchargement, la couverture territoriale, la latence ou la qualité des services mobiles dans leur ensemble.

Le classement concerne les cinq premiers pays retenus dans la tranche de PIB par habitant indiquée par nPerf. Il ne s’agit donc pas d’un classement mondial de l’ensemble des pays.

Source : Communiqué

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