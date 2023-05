La Tunisie et d’autres pays africains signent la Déclaration “Smart Africa Trust Alliance”

Partagez 1 Partages

La Tunisie et plusieurs autres pays africains dont le Ghana, le Gabon, la Guinée, le Rwanda, et le Zimbabwe, ont signé, la semaine dernière, la Smart Africa Trust Alliance, une déclaration sur l’interopérabilité des données et des identités numériques.

Cette déclaration signée en marge du sommet Transform Africa 2023 – organisé par Smart Africa du 26 au 28 avril – vise à favoriser la confiance numérique et à promouvoir l’intégration numérique et économique du continent, selon un communiqué de Smart Africa.

La Smart Africa Trust Alliance tend, également, à encourager l’adoption et l’expansion des biens publics numériques, à rationaliser l’intégration numérique et le partage des données et à encourager le développement d’écosystèmes d’identité numérique.

NJ