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La Tunisie figure parmi les vingt meilleures performances en streaming mobile des pays participants au tournoi de football 2026

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Avec un indice de performance streaming de 63,8 %, la Tunisie fait partie des vingt pays affichant les meilleures performances en streaming mobile parmi les nations engagées dans le tournoi de football 2026. À partir des mesures réalisées par nPerf entre le 1er janvier et le 31 mai 2026, ce classement met en avant les vingt meilleures performances en streaming mobile observées parmi les nations participantes. L’indice évalue la capacité des réseaux mobiles à diffuser des vidéos en 720p, 1080p et 2160p dans des conditions optimales de fluidité.

Une expérience vidéo mobile adaptée aux usages actuels

Avec un indice de 63,8 %, la Tunisie démontre sa capacité à accompagner les principaux usages vidéo sur smartphone. Ce résultat reflète les performances des réseaux mobiles tunisiens pour la diffusion de contenus en ligne, qu’il s’agisse de plateformes de streaming, de vidéos à la demande ou de retransmissions en direct.

Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’une expérience adaptée à la consommation de contenus numériques, avec des performances permettant d’accéder à des vidéos en haute définition dans des conditions globalement satisfaisantes.

Une présence remarquée au sein du top 20

La Tunisie affiche un indice supérieur à celui du Sénégal (63,0 %) et de l’Algérie (62,4 %). Ces résultats lui permettent de figurer parmi les pays offrant les meilleures performances en streaming mobile du classement étudié par nPerf.

Dans un contexte où la consommation de contenus vidéo sur mobile continue de progresser, ces performances témoignent de la capacité des infrastructures tunisiennes à répondre aux attentes des utilisateurs en matière de qualité de streaming et de confort de visionnage.

La présence de la Tunisie dans ce top 20 illustre également la dynamique des réseaux mobiles du pays face à l’évolution des usages numériques et à la demande croissante en services vidéo.

Source : Communiqué

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