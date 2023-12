La Tunisie recule dans le DCB INDEX du paiement sur facture opérateur

Partagez 1 Partages

Evina une société de cybersécurité qui protège le paiement sur facture opérateur ou Direct Carrier Billing (DCB) et Telecoming, une entreprise technologique développant des expériences DCB, ont publié aujourd’hui l’édition 2023 du DCB INDEX. Le DCB INDEX 2023 offre une analyse détaillée de la progression et du potentiel de marché du paiement sur facture opérateur au Moyen-Orient et en Afrique (région MOA).

Le paiement sur facture opérateur est une technologie de paiement qui permet aux utilisateurs de téléphones mobiles de payer n’importe quel service en imputant cet achat sur leur facture mobile. L’édition 2023 du DCB INDEX souligne un potentiel prometteur pour le Maroc, l’Afrique du Sud et l’Égypte, tous trois en tête du classement de cette année ; La Côte d’Ivoire enregistre la plus forte croissance de l’indice, passant de 2,4 à 3,1.

Le Maroc est le pays leader du classement, avec le score le plus élevé (3,6 sur 5). Presque tous les acteurs de la téléphonie mobile du pays y déploient le DCB, et l’industrie investit de manière significative dans sa sécurité, faisant du marché DCB marocain un secteur fiable et cohérent. La résilience du marché marocain et sa progression régulière constituent une base solide pour le développement futur du DCB.

L’Afrique du Sud est deuxième cette année avec 3,5 sur 5. Les utilisateurs de téléphones mobiles en Afrique du Sud ont rapidement adopté des méthodes de paiement alternatives, telles que le mobile money qui atteint 8 millions d’utilisateurs en Afrique du Sud cette année. Associée à une cybersécurité efficace, cette tendance permettra au DCB d’augmenter considérablement les revenus des acteurs de la téléphonie mobile.

Au même stade, l’Irak (3,5 sur 5) et l’Égypte (3,5 sur 5) se sont distingués en ouvrant davantage de possibilités au déploiement du DCB et en renforçant leur protection contre les tentatives de fraude visant le paiement sur facture opérateur. L’Arabie Saoudite (3,4 sur 5) est l’un des nouveaux pays du classement et les suit de près.

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les Émirats arabes unis (3,3 sur 5) et le Koweït (3,0 sur 5) ont volé la vedette aux leaders de l’an passé, le Qatar qui passe de 3,3 en 2022 à 2,9 cette année, et la Tunisie qui passe de 3,3 en 2023 à 2,9. L’Algérie est également nouvelle dans le classement et égalise le niveau de la Tunisie, avec 2,9 points sur 5.

« Selon la dernière analyse du DCB INDEX, la pénétration de la téléphonie mobile en Afrique et au Moyen-Orient est en passe de dépasser le seuil de 90% cette année. Cette croissance significative montre à quel point l’accès aux services mobiles se démocratise dans la région. Nos résultats révèlent notamment une augmentation impressionnante de l’innovation, l’indicateur progressant en moyenne de 3,4 points sur 5. Cette tendance s’accompagne d’une croissance substantielle des nouvelles solutions de paiement mobile, en plein boom. Ces avancées sont cruciales pour dynamiser l’économie mobile, secteur dans lequel le DCB s’est déjà fortement établi. Telecoming observe avec enthousiasme le dynamisme régional et les évolutions du marché », a déclaré Roberto Monge, COO de Telecoming.

« Le classement de cette année montre une augmentation modeste du niveau général de sécurité parmi les acteurs DCB opérant dans la région MOA. Cette tendance positive est bienvenue, mais ne doit pas masquer la disparité croissante des niveaux de sécurité entre les acteurs. Certains acteurs investissent dans leur développement et leur sécurité sur le DCB et en tirent des bénéfices significatifs en termes de croissance et de rentabilité, tandis que d’autres sont pris dans une spirale négative où ils se retrouvent sans protection et attaqués par des fraudeurs qui ciblent les régions les moins protégées du monde et évitent les acteurs défendus », a déclaré David Lotfi, CEO d’Evina.

Le DCB INDEX classe les pays sur une échelle de 5 points, en intégrant des données actualisées sur la prévention de la fraude, l’innovation, la pénétration du marché local et le potentiel de croissance du DCB. L’Indice DCB donne un aperçu du marché du paiement sur facture opérateur des pays de la région MOA, en les classant en fonction de leur statut actuel en matière de DCB et de leur potentiel à développer davantage cette méthode de paiement mobile qui stimule la croissance.

Communiqué