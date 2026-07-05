La Tunisienne Nihel Ben Youssef sacrée « Femme de l’année 2026 en cybersécurité » au Liechtenstein

Partagez 0 Partages

L’experte et universitaire tunisienne, Dr. Nihel Ben Youssef, a remporté le prestigieux prix mondial « Cybersecurity Woman of the Year 2026 » dans la catégorie Bénévolat (Volunteer Category). La cérémonie officielle s’est déroulée le 1er juillet 2026 à Vaduz (Liechtenstein), en présence du ministre de l’Intérieur, de l’Économie et des Sports, SE Hubert Büchel.

Décerne par l’organisation United Cybersecurity Alliance, ce prix récompense l’impact des femmes leaders de la sécurité informatique. Pour l’édition 2026, l’événement a enregistré un record de 4 980 nominations issues de 70 pays.

Un engagement de terrain salué à l’international

Cette distinction couronne plus de 15 ans d’engagement de Nihel Ben Youssef dans l’écosystème numérique national. Enseignante-chercheuse, elle est notamment :

Co-fondatrice et mentor de l’Association SecuriNets (premier club de cybersécurité en Tunisie).

Responsable du chapitre tunisien de l’OWASP (Open Worldwide Application Security Project).

Ambassadrice Industrie pour la section Tunisie de l’IEEE.

Les auditeurs de THD avaient d’ailleurs pu apprécier son expertise lors de son passage dans un épisode de DigiClub dédié aux risques du Shadow IT en entreprise.

Elle a également prêté son expertise à notre web-série documentaire War Room (co-produite avec Huawei Tunisia et le ministère des Technologies de la Communication), où elle intervenait pour décrypter les coulisses de la cyber-défense et sensibiliser le grand public aux menaces numériques directes.

Sur ses réseaux, la lauréate a dédié ce trophée à sa famille, ses étudiants ainsi qu’à l’ensemble des institutions et communautés universitaires tunisiennes (SecuriNets, OWASP, IEEE, ISI, UTM) qui l’accompagnent.

W.N

Partagez 0 Partages