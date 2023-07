La ville de Tokyo invite les startups à explorer son salon de l’innovation SusHi Tech Tokyo

Partagez 0 Partages

Après le succès de sa première édition, le SusHi Tech Tokyo est reconduit pour une seconde édition qui aura lieu en mai 2024. Cet évènement dédié à l’innovation et la durabilité se veut un rendez-vous incontournable où les objectifs de développement durable seront à l’honneur.

Pour en savoir davantage nous avons interviewé le Director General Office for Startup and Global Financial City Strategy of Tokyo Metropolitan Government, YOSHIMURA Keiishi. Présent au salon Viva Tech pour la promotion du SusHi Tech Tokyo, il nous a expliqués que cet évènement international vise à réunir à la fois les maires de plusieurs villes dans le monde et les startups ; l’objectif étant de créer des synergies pour trouver des solutions permettant de promouvoir des villes durables.

Le responsable a affirmé que le Japon disposait d’un écosystème de startups relativement jeune qui cherche aujourd’hui à s’ouvrir au monde et à communiquer avec les différents acteurs de l’innovation notamment en Afrique et en Asie où il y a beaucoup d’opportunités. La ville de Tokyo tend à être un trait d’union entre ces acteurs, selon YOSHIMURA Keiishi.

Le SusHi Tech Tokyo – dont l’objectif premier est de créer une nouvelle vision des villes pour les prochaines générations – est financé par la ville de Tokyo en collaboration avec plusieurs autres acteurs économiques et investisseurs privés partenaires.

Pour en savoir davantage sur cet évènement veuillez visiter le site web ou les réseaux sociaux de SusHi Tech Tokyo.

NJ