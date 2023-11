La VoLTE et l’IPv6 disponibles chez Ooredoo Tunisie

Partagez 12 Partages

Lors d’une conférence de presse organisée mardi 28 novembre 2023, l’opérateur Ooredoo Tunisie a annoncé le lancement officiel de la VoLTE et de l’IPv6. Ces deux services sont, déjà, disponibles chez plusieurs abonnés de l’opérateur dont les smartphones et autres terminaux sont compatibles avec ces technologies.

La VoLTE, de la voix sur 4G en qualité HD

Comme son nom l’indique, la Voice over Long-Term Evolution (voix sur LTE) est une option d’appel voix qui passe par le réseau 4G/LTE ou 4G+ contrairement à la voix classique qui passe par le réseau 2G ou 3G. Si votre téléphone est compatible VoLTE et que cette option est activée, il vous est à présent possible de passer des appels sans que votre appareil ne bascule sur les autres réseaux mobiles, c’est-à-dire la 2G ou la 3G. Vous aurez ainsi un temps d’établissement de l’appel réduit et une qualité de son nettement meilleure que d’habitude. Outre une qualité de son HD, la VoLTE permet, également de conserver le débit Internet mobile, car les paquets d’appels et les paquets des données mobiles passent par une seule et unique voie de transport simultanément, vous évitant ainsi la dégradation de la qualité de votre connexion.

Compte tenu de ses avantages, la VoLTE rend possible plusieurs innovations en termes de services de communications améliorant ainsi l’expérience client. Actuellement, 800.000 smartphones sont aujourd’hui compatibles VolTE et 200.000 clients Ooredoo en bénéficient déjà, d’après le directeur technique de Ooredoo Tunisie, Hatem Mestiri.

Pour vérifier si votre téléphone dispose de cette option d’appel, il suffit de consulter les paramètres ou réglages, si vous avez un iPhone. En cliquant sur la partie options réseaux, vous accédez à un menu qui inclut probablement le bouton VoLTE. Si tel est le cas, il suffit de l’activer pour basculer sur la VoLTE.

L’IPv6, pour un Internet plus rapide

En présence du ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, et du directeur général de l’opérateur, Mansoor Rached Al Khater, M. Mestiri a, également, présenté les réalisations de Ooredoo Tunisie côté IPv6. L’opérateur a réalisé ses premiers tests en mai 2022 et a, depuis, déployé l’IPv6 et pour ses clients fixe et pour ses clients mobile. Selon M. Mestiri, 850.000 abonnés chez Ooredoo, soit 25% des abonnés mobile et 50% des abonnés fixe, utilisent déjà cette dernière version du protocole Internet.

Le directeur technique a précisé que l’opérateur utilisait la technologie Dual-Stack qui permet d’émettre et de comprendre et les paquets IPv4 et les paquets IPv6, pour ainsi continuer à servir les clients IPv4 en attendant un déploiement généralisé de l’IPv6.

Ce passage à l’IPv6 était obligatoire, selon M. Mestiri ; les ressources IPv4 arrivant à leur fin.

En effet, avec l’arrivée de la 4G et de la 5G, prochainement, il devient urgent de migrer vers ce nouveau protocole. Si l’IPv4 n’offre que quelque quatre milliards d’adresses, la nouvelle version du protocole Internet en fournit à l’infini. Il va sans dire que le risque de comptabilité avec certaines technologies émergentes est grand, celles-ci étant développées en tenant compte uniquement de l’IPv6. La version 6 du protocole Internet assure non seulement une connectivité plus rapide, mais également davantage de sécurité dans un cyberespace de plus en plus visé par les pirates dont l’inventivité ne tarisse pas.

Détails dans cette interview avec le directeur technique de Ooredoo Tunisie, Hatem Mestiri.

Nadya Jennene