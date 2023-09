L’abonnement à 500 dollars par mois de Tinder

Partagez 0 Partages

C’est en janvier que Tinder l’avait initialement annoncé. Un abonnement à 500 dollars par mois pour ses utilisateurs les plus Select. Le voici devenir réalité. La semaine dernière, l’entreprise a effectivement lancé cet abonnement premium pour des célibataires fortunés.

Tinder se serait inspiré d’une autre application de dating la très exclusive The League connu pour réunir l’élite de l’élite des célibataires, des utilisateurs qui ont réussi dans la vie et qui privilégient les relations sérieuses et l’intelligence. L’abonnement standard de The League coûte 299 euros pour un mois.

Selon le site de l’application, Tinder Select offre les avantages suivants :

Messages instantanés: Tu peux envoyer un message à quelqu’un sans Matcher, jusqu’à 2 fois par semaine. Note bien que tu ne peux envoyer de messages instantanés que depuis l’onglet Likes envoyés, que tu ne peux pas envoyer de Superlike en même temps et que certains utilisateurs•rices peuvent refuser de recevoir les messages instantanés.

Plus de chances de Matcher : Les profils likés verront ton profil non flouté dans leur onglet Likes You, même sans avoir d’abonnement Gold ou Platinum. Ton profil reste également prioritaire sur la grille Likes You pendant 7 jours.

Statut spécial : Affiche ton statut de membre avec un badge SELECT exclusif. Si tu ne veux pas ajouter de badge à ton profil, tu peux le désactiver dans tes Paramètres.

Mode SELECT : Accède aux profils les plus populaires de Tinder et rencontre quelqu’un qui te correspond à 100 %.

Expérience VIP : Moins de 1 % des membres Tinder seront sélectionnés afin que tu puisses profiter d’une expérience ultra privilégiée.

Accès en avant-première : Teste nos nouvelles fonctionnalités avant tout le monde.

Masquer les pubs et voir les Likes envoyés au cours des 7 derniers jours.

L’abonnement Tinder Select peut être cumulé avec un abonnement Tinder Plus®, Gold™ ou Platinum™.

Tinder Select n’est accessible que sur dossier de candidature.

NJ