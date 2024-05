L’Afrique se lance dans la grande course mondiale à l’innovation de Intelligence artificielle

Partagez 0 Partages

La déferlante de l’IA qui transforme les entreprises, les gouvernements et les sociétés du monde entier déclenche des vagues d’innovations à travers toute l’Afrique, les perspectives existentielles d’une technologie révolutionnaire motivant une augmentation des investissements intercontinentaux à l’AI Everything Expo by GITEX AFRICA au Maroc, le mois prochain.

L’opportunité historique de l’IA en Afrique révolutionne déjà les avancées numériques dans divers secteurs, de la finance et de l’agriculture aux soins de santé et à la mobilité, alimentant ainsi un marché de l’IA en plein essor qui, selon les analystes de Statista, augmentera de 30 pour par an au cours des six prochaines années pour atteindre 17 milliards USD d’ici 2030.

Cette ruée massive vers l’IA, combinée à une population en croissance rapide de 1,5 milliard de personnes, dont 70 pour cent ont moins de 30 ans, crée un mix puissant pour l’accélération de l’IA, mais révélant aussi des lacunes dans le développement des talents, l’allocation de capital-risque, les politiques et les infrastructures.

Ces opportunités et défis fondamentaux seront abordés lorsque les acteurs mondiaux de la connaissance et de la puissance de l’IA se réuniront pour accélérer le prochain grand changement technologique du continent lors de l’AI Everything Expo by GITEX AFRICA, la plateforme la plus grande et la plus progressiste de l’année consacrée à l’exploration de l’IA et l’innovation deep tech.

Du 29 au 31 mai 2024 à Marrakech, l’événement technologique phare de l’Afrique mettra en vedette les géants mondiaux de la tech qui sont à l’avant-garde de la ruée vers l’IA, notamment Microsoft, IBM, Huawei, Nvidia et Google, ainsi que des centaines de startups ambitieuses avec des plans précis pour changer l’Afrique grâce à des produits et services optimisés par l’IA.

Un continent d’IA « regorgeant d’opportunités d’investissement »

Microsoft, l’entreprise la plus capitalisée au monde, et le partenaire IA officiel de GITEX AFRICA, ouvre la voie dans la course à l’investissement dans l’IA, ayant noué des partenariats avec les principaux fabricants mondiaux de modèles d’IA, dont G42 (Émirats arabes unis), un leader mondial de l’IA visionnaire.

Le récent investissement stratégique de 1,5 milliard USD de Microsoft dans G42 pour accélérer le développement de l’IA dans des économies en croissance telles que l’Afrique sera accueilli par les leaders de la big tech, les responsables gouvernementaux, les investisseurs et les entrepreneurs technologiques lors du GITEX AFRICA 2024, qui mettra également en vedette Presight, la société d’analyse de big data de G42 optimisée par l’IA générative.

Présidente de Microsoft Africa, Lillian Barnard a déclaré que l’IA peut concrétiser le potentiel d’un continent « regorgeant d’opportunités d’investissement ». «L’Afrique est reconnue depuis longtemps pour ses formidables perspectives de croissance et l’IA est la clé tant attendue pour aider à concrétiser ce potentiel », souligne Barnard, qui sera l’une des intervenantes du programme de conférences GITEX AFRICA.

« L’innovation optimisée par l’IA que nous observons aujourd’hui est sur le point de réinventer tous les aspects de la société, des soins de santé aux services financiers, en passant par l’industrie manufacturière et au-delà. Si l’Afrique veut bénéficier du changement de paradigme qui balaie actuellement le monde, nous devons concrétiser la promesse de l’IA pour les personnes et les organisations à travers le continent, et le faire de manière responsable. GITEX nous fournit une plateforme pour nous rassembler et travailler à la réalisation de cet engagement. »

Adel Alsharji, COO de Presight, ajoute que l’Afrique est la deuxième région en termes de taux de croissance pour l’adoption de l’IA. « La dynamique de l’Afrique en matière d’IA prend de l’ampleur, et ces progrès mettent en évidence la volonté du continent d’explorer et d’exploiter le potentiel de l’IA pour stimuler la croissance économique et relever les défis locaux», déclare Alsharji, ajoutant que la demande pour les emplois liés à l’IA sera multipliée par deux au cours des trois prochaines années. « L’IA pourrait ajouter 13 000 milliards USD à l’économie mondiale d’ici à 2030, tandis que le nombre d’emplois liés à l’IA en Afrique devrait augmenter de 200 pour cent d’ici 2025. »

Une force africaine redoutable dans une révolution de l’IA qui change la face du monde

L’AI Everything Expo réunira les esprits les plus brillants et les penseurs les plus innovants dans le domaine de l’IA lors de la conférence AI Everything, l’un des dix rendez-vous incontournables de GITEX AFRICA, le plus grand salon de la technologie et des startups du continent.

Parmi les principaux intervenants qui prendront la parole sur le phénomène de l’IA figurent Dragoș Tudorache, vice-président du Renew Europe Group ; Mactar Seck, responsable de la technologie et de l’innovation à la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) ; et Jepson Taylor, ancien stratège en chef de l’IA, Dataiku.

L’IA et son impact multisectoriel de grande envergure seront mis en relief dans l’espace d’exposition. Les exposants y présenteront comment le boom de l’IA accélère les vagues d’innovation dans tous les secteurs, de l’éducation à l’agriculture, en passant par les transports, le commerce de détail, l’énergie et la logistique.

La startup nigériane Clinify incarne ce mouvement dans le secteur de la santé et fait partie des centaines d’acteurs mondiaux du changement présents au salon des startups North Star Africa de GITEX AFRICA. Clinify, une plateforme de dossiers médicaux électroniques (DME), vise à numériser les dossiers médicaux des patients en Afrique, où 90 pour cent de ces informations sont toujours sur papier.

Créé en 2020, le modèle optimisé par l’IA améliorera l’accès aux soins de santé dans toute l’Afrique, où, selon le CEO et fondateur Michael Omidele, il est urgent de centraliser et de numériser les dossiers médicaux. « Le secteur africain des soins de santé est confronté à plusieurs défis ; il n’y a qu’un seul médecin disponible pour 10 000 patients, alors que la moyenne dans les pays développés est d’un médecin pour 250 personnes », explique Omidele.

« Clinify est une solution africaine unique en son genre offrant un agrégateur numérique centralisé et normalisé interopérable de systèmes de soins de santé, une plateforme de télémédecine et une solution de DME permettant aux patients d’accéder à leurs dossiers médicaux. Notre objectif est d’établir des réseaux avec les prestataires de soins de santé, d’étendre cette innovation à partir du Nigeria et de l’exporter dans toute l’Afrique. »

Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Royaume du Maroc, GITEX AFRICA est placé sous l’autorité du ministère marocain de la Transition numérique et de la Réforme administrative, en partenariat avec l’Agence marocaine du développement numérique. Organisée par KAOUN International, cette deuxième édition ne manquera pas de consolider le succès rencontré par l’édition inaugurale en 2023.

