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L’agence Bilsimaging lancent une enquête sur les outils IA et l’automatisation en Tunisie

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L’agence Bilsimaging, spécialisée en AI Media Architecture et dirigée par Bilel Aroua (Ambassadeur n8n en Tunisie), lance une étude intitulée « State of AI in Tunisian Business 2026 ». Organisée avec la communauté n8n Tunisia, cette enquête vise à faire un état des lieux sur l’utilisation des outils d’IA et des solutions d’automatisation dans les entreprises tunisiennes, leurs choix techniques et leurs besoins du moment. Les résultats seront publiés dans un rapport complet accessible gratuitement à tout l’écosystème Tech et Business.

Pour y participer, cliquez ici.

D’après communiqué

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