L’agritech Seabex lauréate du trophée de l’Innovation au concours Agreen Startup 2023

Seabex SAS a décroché le Trophée de l’Innovation au concours Agreen Startup 2023, dans la catégorie de la meilleure startup qui collabore avec les chambres d’agriculture avec son outil d’aide à la décision en irrigation de précision “Netirrig by Seabex”. Cette récompense a été remise le lundi 28 février 2023, en marge du salon international de l’agriculture à Paris, par M. Sébastien Windsor, président des chambres d’agriculture.

Netirrig by Seabex est un outil d’aide à la décision en irrigation, sans capteur, qui permet aux agriculteurs, grâce à un pilotage fin de l’irrigation, de faire des économies d’eau et/ou d’atteindre le rendement prévu. Cet outil a été conçu en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Loiret et est destiné à aider les agriculteurs à optimiser l’irrigation de leurs cultures en apportant le juste nécessaire en eau, au bon moment.

Il repose sur l’utilisation de modèles d’intelligence artificielle et l’agrégation de données relatives aux caractéristiques du sol et du climat de chaque parcelle agricole. Ce système est capable d’intégrer une multitude de sources de données, y compris la base de données des cultures, qui contient des informations sur plus de 35 espèces. Grâce à cette approche, les agriculteurs peuvent obtenir des informations plus précises sur les besoins de leurs cultures, ce qui contribue à améliorer la qualité et le rendement de leurs récoltes et une meilleure gestion des ressources en eau.

Les co-fondateurs de Seabex, Taher Mestiri, Amira Cheniour et Inès Hamida, ont reçu le trophée de l’innovation en reconnaissance de leur collaboration étroite avec les chambres d’agriculture dans le développement de cet outil novateur, ainsi que pour leur engagement à aider les agriculteurs à produire de manière durable tout en préservant les ressources naturelles.

Seabex SAS tient à remercier le cluster AgreenTech Valley pour avoir initié les premiers échanges entre la startup Seabex et la Chambre d’Agriculture du Loiret et la Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir et pour son soutien durant tout le processus d’intégration.

“Nous sommes ravis de recevoir cette récompense prestigieuse et de voir que notre travail acharné est reconnu“, a déclaré Taher Mestiri, co-fondateur de Seabex. “Nous remercions nos partenaires pour leur soutien continu et nous nous engageons à poursuivre notre mission afin de fournir des solutions durables, pour aider les agriculteurs à optimiser leur production tout en préservant l’environnement“.

