Lancement de Finansya.tn, première plateforme intelligente dédiée à la Bourse de Tunis

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Le marché boursier tunisien franchit un nouveau cap technologique avec l’entrée en service, début mai 2026, de Finansya.tn. Cette plateforme, développée par Finansya Lab, se positionne comme le premier écosystème intelligent conçu pour transformer les données complexes de la Bourse de Tunis en outils d’analyse accessibles et exploitables.

Un “Bloomberg” tunisien pour les particuliers

Inspirée des terminaux financiers internationaux, Finansya.tn offre aux investisseurs particuliers un espace de travail centralisé. Accessible via navigateur sur ordinateur ou mobile, elle propose :

Des outils de charting de dernière génération et des graphiques avancés.

Une analyse complète combinant les dimensions techniques, fondamentales et quantitatives.

L’intégration de l’intelligence artificielle pour l’exploration quotidienne des actions cotées.

Expertise et neutralité

Fondée par Achref Sayadi, entrepreneur expérimenté dans les fintechs financières, la plateforme vise à démocratiser l’accès aux données objectives et neutres. « C’est un terminal d’analyse et un espace de travail qui permet une analyse complète en quelques secondes », souligne le fondateur. Bien que destinée à un large public, elle s’adresse prioritairement aux investisseurs possédant les connaissances nécessaires pour exploiter ces contenus diffusés à titre pédagogique.

Ambitions internationales

Si Finansya Lab renforce déjà l’écosystème local — notamment par l’installation d’une salle de marché dans une université à Sousse — l’entreprise regarde déjà au-delà des frontières tunisiennes. Forte de partenariats à Paris et Dubaï, la fintech prévoit de se déployer sur le marché marocain. Achref Sayadi justifie ce choix par la maturité et la résilience de la Bourse de Casablanca, y voyant le terrain le plus propice au développement futur de ses solutions d’analyse intelligente.

D’après communiqué

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