Lancement de la plateforme « Deal Source Africa » dédiées aux entreprises africaines

Deal Source Africa, un programme complet visant à mettre en relation les entreprises africaines avec des investisseurs et des conseillers en transactions et les fonds d’impact africains avec des investisseurs a été officiellement lancé lors du West Africa Deal Summit qui s’est tenu à Accra, la semaine dernière. Le programme contribuera à combler le déficit de financement de 331 milliards de dollars pour les PME africaines, en particulier celles à fort potentiel de croissance, en offrant des solutions adaptées à leurs besoins.

Les entreprises et les fonds sont invités à s’inscrire sur le site https://DealSourceAfrica.co/ pour accéder à la plateforme qui a été développée grâce à l’appui financier du fond de l’UKAid, Systèmes de recherche et d’innovation pour l’Afrique (RISA) et a fait l’objet d’un projet pilote en 2022.

Deal Source Africa est une plateforme numérique qui met en relation les investisseurs et les entreprises. On y trouve des salles de marché physiques et virtuelles où les entreprises peuvent rencontrer des investisseurs, et des vitrines de fonds d’impact où les investisseurs peuvent rencontrer des fonds de capital-risque africains et d’autres fournisseurs de capitaux locaux. Des conseillers en transactions compétents sont mis en relation avec les entreprises pour leur apporter un soutien professionnel tout au long de leur parcours de collecte de fonds. Les Deal Officers de la plateforme facilitent la prise de contact avec les investisseurs.

Durant la phase pilote, la plateforme a permis à 94 entreprises d’entrer en contact avec 18 investisseurs dans les Deal Rooms et a mis en relation 45 entreprises avec des conseillers en transactions pour un soutien individuel, ce qui a permis de finaliser trois investissements.

D’après communiqué