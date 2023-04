Lancement de l’appel à candidatures de Dot Camp

Partagez 2 Partages

The Dot lance la 3e édition de Dot Camp, son programme phare qui accompagne le développement des startups innovantes.

Dot Camp offre aux startups sélectionnées un environnement d’apprentissage collaboratif, des ressources et des outils gratuits pour booster leur croissance, ainsi qu’un accès privilégié à l’écosystème entrepreneurial et de l’innovation.

L’offre Dot Camp est totalement gratuite et valable pour une année. Elle consiste en: un espace de travail stimulant pour les startups, en immersion dans une communauté d’entrepreneurs disponible pour les aider et les conseiller. L’offre donne accès également à de l’expertise gratuite, des bureaux en open Space, des salles de réunion, des espaces équipés pour organiser des événements et produire du contenu audiovisuel ainsi que des opportunités de grande qualité: business, investissement et networking.

Les critères d’éligibilité sont les suivants :

La startup doit être innovante.

La startup doit être légalement établie.

La startup doit avoir un MVP ou des KPI à présenter.

La startup doit être actuellement en phase de pre-seed/seed.

Au moins un des fondateurs de la startup doit être basé en Tunisie et travailler à temps plein sur son projet.

Les startups sélectionnées bénéficieront d’un accès privilégié à tous les programmes de The Dot: un pool d’experts mis à leur disposition pour les accompagner dans leur développement et un large réseau partenaires et de structures d’accompagnement.

Ce qui rend Dot Camp unique, c’est sa communauté. Le programme encourage les startups hébergées à interagir et à collaborer entre elles en fournissant un ensemble de services partagés mis à disposition gratuitement par les startups pour les startups. Cette communauté constitue une véritable force qui leur permet de se soutenir mutuellement et de s’entraider pour réussir.

LES CANDIDATURES SONT OUVERTES JUSQU’AU 01 MAI 2023.

Pour plus d’informations sur le processus de candidature et sur le

programme Dot Camp, veuillez consulter le site web: https://thedot.tn/programs-services/1-dot-camp

Communiqué