Lancement des machines de billetterie intelligentes Tiso-7

BUS SOFTWARE, pionnière dans les solutions technologiques pour le transport public, est fière d’annoncer le lancement officiel de son nouveau produit de billetterie intelligente : Tiso-7 (Ticketing Intelligent Solution Onboard). Cette innovation sera mise en service dans les prochains jours en collaboration avec TCV*, société privée de transport, à bord de 10 bus équipés de cette solution révolutionnaire.*Une solution au service de la mobilité intelligente*

Le Tiso-7 est une machine de billetterie à écran 7 pouces conçue pour offrir une expérience utilisateur fluide et sécurisée.

Dotée de technologies avancées, elle permet :

Une gestion optimisée des titres de transport* (paiment espèce,

– paiement sans contact, …).

– *Une interface intuitive* pour les conducteurs et les passagers.

– *Une connectivité intelligente* permettant une intégration avec les systèmes de gestion de flotte.

Un partenariat stratégique avec TCV

La collaboration avec TCV marque une étape importante dans notre mission de moderniser les systèmes de transport. Les 10 bus équipés de Tiso-7 desserviront les lignes *Tunis – Menzah 6* et *Tunis – El Manar, permettant aux usagers de bénéficier d’une mobilité simplifiée et à la pointe de la technologie. En outre, les clients de TCV profiteront d’un accès gratuit à l’application **WiniCari*, offrant des informations en temps réel et une gestion pratique des trajets.

“Chez TCV, nous avons toujours placé l’innovation et la satisfaction de nos voyageurs au cœur de notre stratégie. L’intégration de la solution Tiso-7 marque une nouvelle étape dans notre engagement pour un transport plus intelligent, fluide et accessible. Nous sommes fiers de collaborer avec des partenaires visionnaires pour offrir à nos clients une expérience toujours plus moderne et efficace.”

“Depuis 10 ans, notre mission est simple mais essentielle : redonner le sourire aux utilisateurs des transports publics en Tunisie. Par notre endurance et notre engagement, nous œuvrons chaque jour pour un transport public digne de nos concitoyens. Aujourd’hui, nous croyons que le moment est venu de voir nos efforts porter leurs fruits.”

Ce lancement ouvre la voie à une modernisation accrue des systèmes de transport public. En déployant Tiso-7, nous visons à transformer la mobilité en rendant les déplacements plus pratiques, efficaces et respectueux de l’environnement.

