Lancement d’IqraCrypto, première plateforme d’Elearning sur les cryptomonnaies, dans la région MENA

IqraCrypto se positionne en tant que l’une des principales plateformes dans le domaine de l’éducation, de la certification de cours, de la formation et de l’apprentissage.

C’est l’une des premières plateformes d’E-Learning dans la région MENA, qui offre un contenu éducatif sur l’historique de la blockchain, et des nouvelles technologies favorisant l’essor des cryptomonnaies.

L’ engagement d’IqraCrypto est de rendre l’éducation et la formation de qualité accessibles à tous, en combinant l’expertise des cours qui sont disponibles, avec une approche innovante basée sur la blockchain.

Les fondateurs ont œuvré à mettre en place une plateforme de certification à des prix peu coûteux, basée sur la blockchain, reposant sur un système avancé de gestion de l’apprentissage.

Quelques cours ( qui sont exclusivement en langue arabe) sont à ce jour publiées (4 sont gratuites, et 9 sont payantes): On y retrouve par exemple, un cours introductif sur le concept de Cryptomonnaie, sur Dfinity, les plateformes mondiales d’échange de cryptomonnaies et de gestion de portefeuille de devises numériques.

Lien: https://linktr.ee/iqracrypto

