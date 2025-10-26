En bref

Lancement du Club IA France-Tunisie : une dynamique nouvelle pour l’innovation bilatérale

Posted on
Mercredi 22 octobre, l’Ambassade de France en Tunisie a accueilli le lancement officiel du Club IA France-Tunisie, premier du réseau, en présence de S.E. Madame Anne Guéguen, Ambassadrice de France en Tunisie, et des représentants des trois institutions fondatrices : Business France représenté par Philippe Garcia,Directeur de la zone Afrique du Nord, la French Tech Tunis représentée par la Présidente Neila Benzina et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) représentée par Nejia Gharbi, Directrice générale.

Le Club IA a rassemblé une trentaine de figures importantes issues du secteur franco-tunisien de l’intelligence artificielle et du numérique, incluant des startups, des entreprises industrielles dont des grandes multinationales françaises ainsi que des sociétés spécialisées dans les services numériques.

Cette initiative vise à créer des synergies concrètes entre les écosystèmes de l’intelligence artificielle des deux rives, en favorisant les partenariats technologiques et commerciaux entre ces acteurs. Elle s’inscrit dans une dynamique de coopération renforcée entre la France et la Tunisie autour des enjeux technologiques, industriels et sociétaux liés à l’intelligence artificielle.

Le Club IA se veut un espace de dialogue, de networking et d’accompagnement à l’international pour les entreprises de l’IA. Il constitue également une première étape structurante vers le Forum Méditerranéen de l’IA (FMIA), qui se tiendra en novembre à Tunis après une première édition réussie à Marseille. Ce forum réunira 600 acteurs clés de l’innovation et du numérique, et Business France assurera la coordination du parcours business du Forum méditerranéen de l’IA, notamment à travers
l’organisation d’une séquence de rendez-vous B2B.

Ce Club IA a vocation à s’étendre vers d’autres pays de la région Afrique du Nord, puis de la Méditerranée dans le but de répondre aux enjeux futurs.

D’après communiqué

