Lancement en Afrique d’une nouvelle plateforme de paiement intégrée

Le groupe MultiChoice, Rapyd et General Catalyst ont annoncé la création d’une entreprise commune visant à développer une plateforme de paiement intégrée pour l’Afrique. Cette entreprise commune fonctionnera sous l’ombrelle d’une nouvelle société appelée Moment.

Moment offre aux entreprises africaines une infrastructure de paiement élargie, leur permettant de collecter et d’effectuer des paiements plus facilement, plus rapidement et à un prix plus abordable, comme le préfèrent leurs acheteurs ou leurs fournisseurs. Moment offrira également des options supplémentaires aux consommateurs pour leur permettre de dépenser et d’économiser de l’argent plus judicieusement. L’objectif est de transformer les systèmes de paiements en Afrique en rendant les paiements numériques plus accessibles et plus fiables pour les paiements nationaux, transfrontaliers et mondiaux.

Parmi les services à long terme proposés par Moment, on peut citer

Paiements dans plus de 40 pays d’Afrique par le biais de plus de 200 méthodes de paiement préférées localement pour collecter, décaisser et gérer les risques.

Favoriser l’adoption de PayShap, TCIB, NQR et d’autres méthodes de paiement en temps réel sur tous les marchés.

Commerce global-africain pour les importateurs et les exportateurs avec des comptes virtuels dans plus de 40 devises et des paiements locaux dans plus de 130 pays.

Outils de paiement, inventaire approfondi à vendre et services financiers pour les micro-entrepreneurs et les PME.

Proposer aux consommateurs paiements, épargne et récompenses.

Moment consolidera les 3,5 milliards de dollars de paiements que le groupe MultiChoice traite chaque année, afin d’élargir les options offertes aux abonnés et pour améliorer l’efficacité des processus de paiement, ainsi que pour étendre le réseau de paiement le plus complet d’Afrique aux entreprises africaines et internationales.

Le plan à long terme consiste à fournir l’infrastructure nécessaire aux paiements panafricains pour les 44 millions de petites entreprises opérant sur le continent. Il s’agit également de transformer en paiements numériques les 90 % de transactions de ventes au détail qui s’effectuent actuellement en espèces. Moment vise à rendre les transactions numériques plus accessibles aux 350 millions de consommateurs qui n’ont pas ou peu de comptes en banque ou d’accés au services bancaires.

