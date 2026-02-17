En bref

L’application My Ooredoo élue “Produit de l’Année Tunisie 2026”

Posted on
Ooredoo Tunisie annonce que son application My Ooredoo a été élue « Produit de l’Année Tunisie 2026 » dans la catégorie Application Mobile. Cette distinction fait suite à une enquête nationale menée par l’Institut El Amouri auprès de consommateurs tunisiens.

L’opérateur met en avant la confiance accordée par ses clients ainsi que la dimension innovante de son application, devenue un point central de sa stratégie de transformation digitale.

My Ooredoo permet aux abonnés de gérer leurs services en toute autonomie : consultation du solde en temps réel, recharges, paiement de factures, souscription aux offres et options, accès aux promotions exclusives et assistance en ligne. L’application se positionne ainsi comme un outil clé dans la relation client digitale de l’opérateur.

Sunil Mishra, Chief Marketing Officer de Ooredoo Tunisie, a déclaré que cette reconnaissance confirme l’engagement de l’entreprise en faveur de l’innovation et de la simplicité, alors que l’opérateur poursuit l’accélération de sa dynamique digitale et le déploiement de la 5G.

Créé en 1987 et présent dans plus de 40 pays, le label « Produit de l’Année » distingue les produits jugés les plus innovants par les consommateurs.

D’après communiqué

