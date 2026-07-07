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L’armée française choisit la deeptech Greenerwave pour ses futurs terminaux satellites

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La Direction générale de l’armement (DGA) en France a attribué l’accord-cadre CAMELEON à la pépite française Greenerwave, associée pour l’occasion aux géants Airbus Defence and Space et Thales.

Ce contrat d’envergure, d’un montant maximal de 120 millions d’euros sur sept ans, vise à concevoir et produire la nouvelle génération de terminaux de communication par satellite (SATCOM) destinés au ministère des Armées.

Le PESA et les surfaces intelligentes au cœur de la souveraineté

Face à la multiplication des constellations et au besoin crucial de connectivité sécurisée en zone de conflit, la DGA mise sur la rupture technologique. Greenerwave agira en maître d’œuvre grâce à ses innovations basées sur les Surfaces Intelligentes Reconfigurables (RIS) et la technologie d’antennes à balayage électronique passif (PESA).

L’avantage clé : Ces antennes plates permettent de guider les ondes en temps réel par logiciel. Elles s’affranchissent ainsi des composants semi-conducteurs lourds et coûteux des antennes actives classiques, offrant des terminaux beaucoup plus économes en énergie, hautement performants et moins chers à industrialiser.

Une connectivité totale : Multi-orbites et Multi-milieux

Les futurs terminaux développés dans le cadre du programme CAMELEON devront répondre à un cahier des charges extrêmement flexible :

  • Toutes orbites compatibles : Basse (LEO), Moyenne (MEO) et Géostationnaire (GEO). Les terminaux pourront notamment opérer avec les constellations actuelles et futures comme OneWeb ou la future constellation européenne IRIS².
  • Multi-bandes : Compatibilité avec l’ensemble des fréquences militaires et civiles majeures.
  • Multi-plateformes : Déploiement prévu sur des vecteurs terrestres, navals et aériens.

En concrétisant plusieurs années de collaboration entre la DGA et Greenerwave, cet accord-cadre sécurise la souveraineté technologique de la France et de l’Europe sur le segment stratégique des télécommunications militaires spatiales.

Source : Communiqué

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