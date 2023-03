L’art et la technologie au service de la santé mentale

Partagez 1 Partages

Une personne sur huit vit avec un trouble de la santé mentale au niveau international. Cependant, la santé mentale continue d’être négligée par les gouvernements et les institutions ; les pays à revenu faible et intermédiaire dépensent moins sont d’un dollar par habitant, tandis que les pays à revenu élevé dépensent plus de 80 dollars par habitant dans le traitement et le suivi des troubles mentaux.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la santé mentale est « un état de bien-être mental qui permet de faire face au stress de la vie, de réaliser leurs capacités, de bien apprendre et de bien travailler, et de contribuer à la vie de leur communauté ». Différents troubles peuvent influencer le bien-être mental tels que les troubles dépressifs, le stress, l’anxiété et autres pouvant être observés à différents niveaux de complexités. Au cours de la première année de la pandémie COVID-19, les troubles comme la dépression et l’anxiété ont, d’ailleurs, augmenté de 25%.

Afin de pallier à ces difficultés, plusieurs recherchent ont choisi d’étudier l’impact de l’art et de la technologie dans l’évolution de la promotion de la santé mentale mais le plein potentiel de ces nouvelles techniques thérapeutiques est encore à prouver par les chercheurs. C’est sur le rôle de l’art et de la technologie sur la santé mentale que le Forum économique mondial, s’est penché dans un article publié le 16 mars 2023.

L’adoption des technologies numériques dans le traitement des troubles de la santé mentale est devenue visible lors de la pandémie ; des programmes en ligne, des services de télésanté, des applications de gestion du stress sur smartphone et des guides électroniques destinés aux non-spécialistes ont été mis en place et sont des exemples d’outils qui ont permis à des personnes du monde entier de recevoir des conseils et des soins depuis leur domicile.

Les soins en ligne constituent un nouveau type d’expérience et ne remplaçant, évidemment pas, les avantages d’une consultation médicale en personne, l’accès à ces technologies permet d’abaisser certains obstacles du secteur de la santé, en permettant un retour d’information instantané, en réduisant la peur et la stigmatisation liées à la recherche d’aide, et en permettant aux prestataires de soins de santé qualifiés d’atteindre des groupes de population plus larges.

Outre la technologie numérique, des entités du monde entier reconnaissent les avantages de l’art. Selon l’Organisation mondiale de la santé : “L’art peut nous aider à traverser émotionnellement le parcours de lutte contre une maladie ou une blessure, à gérer les émotions difficiles dans les moments d’urgence et les événements difficiles. La création et l’appréciation des arts contribuent à promouvoir un bien-être holistique et peuvent être un facteur de motivation pour la guérison.”

Il a été démontré que l’intégration des arts dans la prestation des soins de santé favorisait l’obtention de résultats cliniques positifs pour les patients.

Une enquête menée auprès d’étudiants chinois pendant la pandémie a révélé que l’engagement artistique les aidait à faire face à l’anxiété et à renforcer leur capacité de résilience. De même, une étude de l’université de Vienne, a démontré que la visualisation d’œuvres d’art en ligne peut réduire de manière significative l’humeur négative, l’anxiété et la solitude.

De plus, Le laboratoire HALE et l’université John Hopkins mènent des études systématiques pour déterminer comment l’intégration de la réalité virtuelle à la thérapie par l’art peut ouvrir de nouvelles portes pour traiter les traumatismes, la démence et le stress ; des initiatives qui contribuent à faire progresser le rôle de l’art et de la technologie dans la promotion de la santé et du bien-être.

Par exemple, l’art méditatif hOMe est un outil en ligne qui combine l’art, le son et la respiration pour créer des expériences méditatives par le biais des technologies en ligne. Ce nouvel outil thérapeutique a été exposé dans des centaines d’emplacements à New York, en décembre 2022, à la suite d’un partenariat avec LinkNYC, un réseau de communication unique en son genre qui a remplacé les téléphones publics dans les cinq arrondissements.

Les centres MYND combinent, également, des programmes artistiques, des pratiques de santé préventive et des technologies multi sensorielles dans divers lieux et espaces en créant des espaces de bien-être et des expériences d’immersion dans les villes pour répondre à certains paramètres des environnements sains ; Deux exemple d’initiatives qui suscitent l’intérêt et encouragent la prise en charge tout en contribuant au tourisme local et à la croissance économique.

Les artistes, les architectes, les technologues et les professionnels de la santé bouleversent, ainsi, la manière dont l’art et la technologie sont utilisés en dehors des services médicaux traditionnels. En alliant bonne gouvernance et bonnes intentions, la combinaison de l’art et de la technologie peut favoriser la santé et le bien-être ; une meilleure compréhension de la manière dont les arts et thérapies numériques axés sur la santé peuvent améliorer les conditions de vie et créer des gains économiques peut inciter à intensifier ces interventions.

Meriem Choukaïr