Lassad Ben Dhiab (Tunisie Telecom) : la fibre optique, autoroute de l’information

Partagez 4 Partages

« Autoroute de l’information ». C’est ainsi que le président directeur général de Tunisie Telecom, Lassâad Ben Dhiab définit la technologie fibre optique. Celle-ci est, en effet, capable de transporter des quantités massives de données à des vitesses très élevées, ce qui en fait un choix de prédilection pour les usagers souhaitant des connexions Internet à haut débit, mais, également, les opérateurs qui préparent leurs réseaux de télécommunication à la technologie 5G.

La demande croissante sur la data mobile nécessite aujourd’hui le passage aux nouvelles générations de réseaux mobiles ; en l’occurrence la 5G. Celle-ci nécessite, elle-même, l’existence d’un réseau fibre optique bien fourni. Chose dont Tunisie Telecom était consciente depuis le lancement de la 3G en Tunisie en 2010. « Nous étions dans l’anticipation sur ce volet et nous savions, d’un côté, que la tendance en termes de trafic sera orientée vers la data mobile et de l’autre que la connectivité des sites radio par microwaves ne pourrait suivre l’explosion du trafic. C’est pourquoi nous avons fibré nos sites radio », affirme Lassâad Ben Dhiab notant que 90% des sites radio de l’opérateur sont connectés à la fibre optique.

Cette technologique filaire est, en effet, d’un rôle crucial dans le déploiement de la 5G ; les réseaux mobiles de la 5e génération ayant besoin de connexions ultra rapides et d’une large bande passante pour transporter les quantités massives de données générées par les appareils connectés. La fibre optique est la meilleure alternative parmi les technologies filaires disponibles pour la prise en charge des applications et services 5G, car en plus de la vitesse de transmission de données, elle offre une plus grande plus résistante notamment aux interférences électromagnétiques et une large capacité de bande passante lui permettant de transporter des signaux sur des distances plus longues que les autres types de connexions filaires.

En plus d’être une solution de prédilection pour les opérateurs en prévision du lancement de la 5G, la fibre optique gagne du terrain auprès des utilisateurs finaux gourmands en termes de consommation internet. « La fibre optique est l’autoroute de l’information tant pour les réseaux que pour les utilisateurs finaux (…) Les liaisons à base de cuivre demeurent complexes en termes de déploiement et d’exploitation (…) Nous sommes convaincus que l’investissement solide et futuriste est le déploiement de la fibre (…) Nous allons travailler cette année sur toutes les régions pour construire autour des MSAN des liaisons qui arrivent jusqu’à l’utilisateur final », explique le PDG de Tunisie Telecom en référence à la FTTH (Fiber to the Home). Celle-ci consiste, en effet, à amener la fibre optique jusqu’à l’intérieur du domicile de l’utilisateur, plutôt que de s’arrêter à un point de distribution à l’échelle d’un quartier ou d’une zone géographique donnée.

L’opérateur historique travaille même, actuellement, sur un projet de Fiber to the Room (FttR) avec son partenaire technologique Huawei, nous indique Lassâad Ben Dhiab soulignant que la connectivité optique a permis à l’opérateur beaucoup de confort en termes de fiabilité, de latence, de disponibilité de service et de débit. Similaire à la FTTH la FttR permet, comme son nom l’indique, de fournir une connexion haut débit dans toutes les pièces d’une maison ou d’un bâtiment, plutôt que de desservir l’immeuble ou le domicile de l’utilisateur par un seul point d’accès à travers le réseau Wi-Fi. Cette technologie est particulièrement prisée dans les centres commerciaux, les campus universitaires etc…

Détails en vidéo :

Nadya Jennene