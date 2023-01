L’ATI commercialise ses services Internet pour les particuliers  

Partagez 0 Partages

L’Agence tunisienne d’Internet (ATI) a eu le feu vert pour commercialiser ses services Internet pour les particuliers. Ses offres de prix ont, d’ailleurs, été soumises à la validation du régulateur, l’Instance nationale des télécommunications.

L’ATI aura, ainsi, la possibilité d’offrir aux consommateurs particuliers de l’Internet fixe de Tunisie Telecom (ADSL et VDSL) ainsi que de la FTTH dans les zones fibrées ; étant déjà actionnaire dans la société d’infrastructure d’installation de la fibre optique, Level4.

A ce jour la Tunisie compte sept fournisseurs d’accès d’Internet fixe (xDSL et FTTH) pour le grand public : l’ATI (détenue entre autres par Tunisie Telecom et quelques banques), Topnet (filiale de Tunisie Telecom), GlobalNet (appelée aussi Gnet, filiale du groupe 3S), Hexabyte (rachetée recemment par le groupe 3S), BEE (avec un capital d’hommes d’affaires tuniso-algériens), Ooredoo Internet (ex Tunet, détenue par l’opérateur Ooredoo Tunisie) et Orange Internet (ex Planet, détenue par l’opérateur Orange Tunisie).

WN

A lire aussi :

Opérateur d’infra : Signature d’une convention entre le MTCEN et la Société «Level4»